青海：医学检验专业GCP研究基地实现“零”的突破

科技日报讯 （记者张蕴）11月30日，记者从青海省科技厅了解到，该厅于今年启动实施的疫情防控应急科研专项“青海省新型冠状病毒检测技术研发与临床评价”重点研发与转化计划项目取得系列重要成果，由青海省人民医院主导牵头的青海医疗机构医学检验专业医疗器械临床试验（GCP）研究基地已初步建成。此举标志着青海省实现医疗机构医学检验专业GCP研究基地“零”的突破，不仅有效促进了“新冠病毒快速检测试剂盒”临床试验的顺利实施，还标志着专业化研究基地的建立及专业化检测团队的成立。这将大力提升青海省各级医疗机构临床试验检测能力，助力打赢疫情防控阻击战。

据悉，该项目团队由青海省检验医学重点实验室主任、青海省人民医院阿祥仁教授带领的青海省昆仑英才·高端创新创业领军人才团队“重大感染性疾病病原学分子诊断创新团队”为核心研究人员，联合省第四人民医院、省藏医院和西宁市第三人民医院等业务人员，共同组成“新型冠状病毒检测技术研发与临床评价”联合研发团队。

阿祥仁表示，研究基地建成以来，开展了新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）临床研究，为青海省新冠抗原检测普及使用提供了数据支撑及选择依据。目前，抗原检测作为实验室阳性病例快速追踪筛查的重要手段，已在全省各级疫情防控工作中得到广泛应用。这有效提升了青海省各级医疗机构检测新冠肺炎病毒的能力。