提供精细服务  全力保障生产（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报西宁11月30日电 （记者何勇、刘雨瑞）近日，青海高景太阳能科技有限公司生产车间，3400多名员工正加紧生产单晶硅棒、硅片等。这家位于西宁南川工业园区的企业，去年6月投产，如今年产能已达30吉瓦。“每天进出厂区的原料、货物达440吨左右，今年销售额近200亿元，生产运行正常。”企业副总经理汪奇说。

当前，青海正遭受新一轮疫情冲击，单日新增本土感染者超过700例。青海省委、省政府坚决贯彻党中央决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实第九版防控方案和二十条优化措施，切实把科学精准防控落实到每一个环节，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

落实重点企业“一对一”包保服务，保障企业稳定生产。受疫情影响，青海可可西里食品有限公司不少员工无法进入厂区工作。“食品公司属于劳动密集型企业，缺人意味着停产。”正当企业副总经理杨雄风发愁时，南川工业园区包保干部积极对接西宁疫情防控指挥部门，为企业开具相关证明，协调大巴车接员工返厂开工。“接送全程闭环管理，包保干部还联系商超为我们点对点配送生活物资，打消了我们的后顾之忧。”杨雄风说。

疫情发生以来，青海各市州深入开展暖企稳商行动，跨部门、跨地区联动协调，采取现场办公、调研座谈、运行调度等方式开展“一对一”包保服务，全力做好工业生产全链条全环节监测分析和协调服务，有效助企纾困。

建立“白名单”制度，保供应链稳定畅通。青海高景太阳能科技有限公司门口，一辆辆重型卡车鱼贯而入。汪奇介绍：“进厂后先消杀，卸完货后立即驶离厂区，‘车不落窗、人不落地’，最大限度保证安全。我们是西宁光伏产业链的重点企业，货车司机提前报备，接受24小时核酸及健康码、行程码核验后，便可畅行无阻。”

前三季度，西宁规模以上工业增加值占全省比重近四成。西宁着力建立高效链接全国市场的重点产业链、供应链“白名单”制度，全力推动链条关键节点企业复工复产，以点带链、以链带面促进工业经济平稳运行。目前，西宁入选“白名单”的企业已达94家，复工复产率为100%。

西宁还成立了“保通保畅保运”工作专班，打通原料运输、物流配送中的堵点，让原料供得上、产品出得去。专班按照“两点一线”原则，帮助企业进行“点对点”物资运送，同时密切关注重点路段、主要出入口车辆滞留情况，一旦出现阻滞，尽快协调解决。

园区主动靠前，提供贴心服务。西宁各个工业园区向企业派驻疫情防控人员，协助企业开展员工管理、心理辅导、环境消毒等工作，同时帮助企业建立从管理层到车间班组、一线职工的防控体系，完善关键岗位、关键工序轮岗备岗制度，把防控措施细化到每道工序、每个岗位、每个环节。

随着各项举措落地见效，前三季度，青海规模以上工业增加值同比增长14.7%，较上半年提升1.1个百分点。其中，高技术制造业增加值同比增长120%，占规模以上工业增加值的17.9%。前三季度，青海省固定资产投资同比增长1.8%，增速较上半年提高1.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 04 版）