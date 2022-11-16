让家门口的消费更便利

党的二十大报告提出：“采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平”。

买早点、修家电、寄快递……老百姓家门口的社区商业，不仅是满足日常消费需求的重要渠道，也增添了城市生活的烟火气。近年来，在城市商业发展过程中，社区商业不断补齐设施短板，丰富商业业态、创新服务能力，在实现自身结构不断升级的同时，给老百姓的生活带来了更多便利。社区商业如何进一步发展，如何更好满足人民群众需求？记者进行了采访。

配套设施更加完善

社区商业规模持续扩大，结构不断升级，提供多种综合服务

早上8点，北京市海淀区居民李阿姨出门买菜。步行几分钟，就来到楼下生鲜超市。买完菜，她又到小区门口的干洗店，拿回了昨天送洗的一件外套。回到小区，她又到单元楼门口的智能快递柜，取走了配送员刚刚送到的一件快递。

“现在在家门口买东西，比以前可方便太多了。”李阿姨说，以前买菜，要坐公交车到几站地以外的菜市场，去晚了还买不到新鲜菜。如今，社区生鲜店越来越多，出门散步时就能顺便把菜买了，而且品质更有保障。

“在我们老百姓眼里，家门口种类齐全的小店，既有颜值又有温度，就是美好的生活场景。”李阿姨说。

社区商业，是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右范围内的商业形态，它以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，因多业态聚集而形成，具有相对独立性、高度便利性等特点。随着我国城市建设不断推进、城市商业持续发展，社区商业规模持续扩大，结构不断升级，不仅满足社区居民购物、餐饮等消费需求，还为居民提供家电维修、洗衣等多种综合服务，成为居民消费的重要载体。

去年5月，商务部等12部门发布的《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》（以下简称《意见》）提出，明确“支持智能信包箱（快件箱）、箱式移动早餐售卖车、蔬菜直通车等便利设施进社区”“支持有条件的社区改造提升商业中心、邻里中心等各类综合服务设施，完善‘一站式’便民服务功能”等具体举措。

各地在打造便民生活圈、完善社区商业服务方面积极作为。今年7月，江苏省政府办公厅印发《江苏省“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，提出“全面推进城市一刻钟便民生活圈、农村3公里生活圈建设”“支持城乡社区服务多种业态融合发展，加强市场主体培育，引导市场、社会力量发展社区养老、托育等服务业态”。

在山东，一刻钟便民生活圈不断完善。济南市建设了164个15分钟社区便民商圈，每个商圈涵盖了居民日常生活所需的业态近40种。烟台市明确了“3年建设100个试点”的目标，构建城市便民生活圈智慧服务平台，鼓励超市联合即时零售平台，实现社区周边3公里内生鲜产品一小时送达。

商业业态更加丰富

场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化发展

在不少社区，老年人康护所、特色餐饮店、社区食堂、社区书房、运动健身房、汽车保养店、幼儿托管点等特色化服务越来越多，更加丰富的社区商业业态，更好满足了居民个性化、多样化、特色化的需求。

在丰富商业业态方面，《意见》提出，鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化发展。

修拉链、配钥匙、钉鞋掌……“小修小补”的手艺人回来了！近日，在上海市浦东新区潍坊新村街道崂山路街区，新启用的便民服务站打造了“街坊手艺人市集”，集中募集修钟表、修家电、裁缝、修鞋等手艺人为社区居民提供便民服务。

“出家门就有汽车保养维修门店，方便多了。”湖南省长沙市居民蔡恒居住的小区门口，前不久新开了一家京东养车汽车养护服务门店。以前给汽车做保养，他要驱车一个多小时赶往4S店，到了以后再排队，至少花费半天时间。现在，通过手机APP就能轻松预约家门口的服务，省时又省力。据介绍，京东养车已在全国160多个城市开设1400多家门店，努力打造汽车养护的一刻钟便民服务圈。

一些社区商业网点积极尝试“一店多能”，除了提供商品销售服务外，还增加了多样化便民服务，新型业态不断涌现。比如，在不少社区里的便利店，消费者除了能够购买到优质商品，还能享受干洗衣服、维修手机、清洗家电、寄收快递、家政预约等服务，给人们的居家消费带来更多便利。

找保姆，是很多家庭的一项消费需求，也是社区商业中的重要一环。今年5月，国家发展改革委、商务部印发《促进家政服务业提质扩容2022年工作要点》，提出“大力推进家政行业数字化发展”“推动家政企业与基层党组织、业主委员会、物业服务企业等签订合作协议，线上与城市生活网相融合，线下与快递、干洗、配送等业态相融合”。

“现在找保姆，比以前方便了不少。”辽宁省大连市居民张大伯说，过去找保姆，常常需要电话联系家政公司说明需求，经过很长时间等待后，再由经纪人匹配合适的服务人员面试，最后再签订合同，流程繁琐，周期长。现在，通过手机APP就能预约，面试、签约等都能在线上完成。

家政服务平台天鹅到家相关负责人介绍，在收到客户服务需求后，系统会根据用户勾选的需求关键词定向匹配，自动筛选出符合条件的家政劳动者及全部相关信息，整个过程不到5秒钟。接下来的三方在线面试、在线签约结算、体检报告在线审核、保险实时投保等流程全面在线化，让服务建立在可视化、可管控的流程上，提供让用户更加满意的服务。

服务方式加快创新

推动社区商业业态创新、管理创新和服务创新

“下班后线上挑选菜品、提交订单，到家时刚好送到，节省了很多时间。”北京市朝阳区居民杨艳在一家互联网公司工作，由于平时工作较忙，以前经常要为下班后去哪里买菜发愁。现在，线上下单、送菜上门的服务解决了她的烦恼。

在“美团买菜”北京市朝阳区定福庄站点，不同的生鲜蔬菜日用品在冷鲜库、冷冻库、常温库和水产区中整齐摆放，工作人员有条不紊地根据顾客订单挑拣相应商品。客户下单、商品拣选、装袋打包、骑手配送，90%以上的订单可以在半个小时内完成。“站点销售商品的种类超过6000种，每日订单数超过3000单，服务于周边3公里左右的社区居民。”该站点负责人荣富强说。

在创新服务能力方面，《意见》提出，“拓展智能体验，鼓励应用5G、大数据、人工智能、物联网等先进信息技术，驱动发展无接触交易、智能结算、网订店取（送）、直播带货、自助售卖等创新模式，拓展便民生活圈应用场景”。如今，随着新技术的加速应用，社区商业涌现出越来越多的服务新方式。

对于大型传统商超而言，由于交通、停车等因素，增加了一些消费者购物的时间成本。为解决这一问题，大型传统商超积极推动线上线下融合，提供即时配送服务，更好服务社区居民。如今，消费者可以在手机上“逛超市”，选择商品完成支付后，就能由配送服务商把商品配送上门。

我国社区商业布局不断完善，创新能力持续增强。但与此同时，在商业基础设施、网点布局、服务功能等方面还需进一步提升，从而更好满足居民基本生活和品质消费需求。

商务部提出，提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，将社区便民生活圈打造成为促进形成强大国内市场、服务保障民生、推动便利消费及扩大就业的重要平台和载体。

“社区商业未来需要实现创新驱动、多元发展。”中国社科院中国社会科学评价院院长荆林波认为，社区商业是城市商业的重要基础，是满足居民综合消费的重要载体。要推动社区商业业态创新、管理创新和服务创新，鼓励特色化、智慧化、体验化发展，提供适合不同社区消费群体的多层次、个性化商品和服务，让社区商业在改善服务基本民生、促进消费升级、畅通城市经济“微循环”方面发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 17 版）