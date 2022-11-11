2022北京·昌平生命科学国际高峰论坛将举办

新闻发布会现场

11月11日，“2022北京·昌平生命科学国际高峰论坛”新闻发布会在北京市人民政府新闻发布厅召开。主办单位北京市科委、中关村管委会和北京市科协、昌平区人民政府的有关负责同志围绕高峰论坛总体情况和北京市、昌平区医药健康产业发展及昌平区生命科学园建设进展进行了集中发布。

生命科学和医药健康是新一轮科技革命和产业变革的重要领域，是我国发展战略性新兴产业的重点方向，也是推动首都高质量发展的“双发动机”之一。北京市医药健康产业发展基础扎实，近年来依托富集的创新要素和人才资源，连续深入实施两轮“北京市加快医药健康协同创新行动计划”，密集出台一系列产业配套支持政策，呈现出全面提速的发展态势，多项产业主要指标创造历史新高，深入巩固了北京作为全国医药健康创新源头的领先地位。昌平区作为北京重点打造的创新产业带和高精尖产业主阵地，区内的未来科学城是北京建设国际科技创新中心的枢纽型主平台。其中，位于未来科学城西区的生命科学园，经过20多年发展积淀，已经成为国内生命科学领域创新资源最为集中的专业园区，是北京医药健康产业发展的创新引擎。现阶段，按照北京市总体工作部署，昌平正在加快建设具有全球领先水平的“生命谷”，打造北京医药健康产业的“核爆点”。基于这个背景，为进一步营造开放性、国际化、具有市场活力的创新生态，助力生命科学园打造世界领先科技园区，加速释放“核爆”效应，促进北京医药健康产业高质量发展。

昌平区委常委、常务副区长杨仁全介绍，本届高峰论坛以“探索生命、共创未来”为主题，安排了1场主论坛和6场专题论坛，采取线上形式举办。

主论坛，是本届高峰论坛的“重头戏”，将于11月17日下午面向全球直播，来自国内外知名科学家和专家、医疗机构、投资机构、行业协会和商会组织、国内外医药企业将相聚云端，共同围绕当今生命科学和医药健康产业发展前沿共话发展与合作。

6场专题论坛，将在11月18-20日集中举办，涵盖了医药健康产业从研发创新到产业化落地的全生命周期，包括“医疗器械创新发展峰会”“中国药物研发创新论坛”“冷冻电镜与药物创新发现论坛”“医药健康金融投资创新论坛”“国际脑科学与神经退行性疾病高峰论坛”“细胞基因治疗产业发展与合作论坛”。

本次高峰论坛主要有以下四个特点：

一是聚焦科技前沿。瞄准全球科技创新范式加速变革的新趋势，围绕生物技术、数字技术两大核心驱动力，主论坛和各专题论坛将从不同角度切入，邀请国内外顶级科学家、审评审批机构和知名企业家、投资人等近百位行业“大咖”，安排了主旨报告、主题演讲和圆桌对话，将为新格局下推动医药健康产业发展带来前沿洞察和前瞻思路。

二是培植创新生态。借助高峰论坛的平台，政府部门、监管机构和学术界、企业届、医疗界、投资界代表将齐聚一堂，围绕技术突破、药械研发、临床转化、金融赋能、监管科学等共同关注的话题展开互动、共话发展，进一步促进“政产学研医金介”深度融合、协同创新，营造更具活力和黏性的创新生态体系。

三是促进产业落地。昌平区将在这次高峰论坛上集中签约一批跨国药企研发布局、原创成果转化重大产业项目。同时，还将聚焦前沿生物技术、高端医疗器械等细分赛道，组织“云端”展览展示，充分推介北京富集的创新要素、优质的发展空间、一流的营商环境，开展精准招商、对接各方需求，扩大北京医药健康产业朋友圈，促成更多重大项目和重磅成果在北京落地见效。

四是提升国际水平。高峰论坛特别邀请了诺贝尔奖获得者、欧美院士专家等国际重磅嘉宾，参展参会企业不仅有诺华、飞利浦、拜耳、阿斯利康、默克等世界500强跨国龙头企业，也汇聚百济神州、诺诚健华、华辉安健、品驰医疗等一大批从北京走向世界的创新企业，将努力打造一场具有国际水准和影响力的医药健康盛会。

北京市昌平区委常委、常务副区长杨仁全表示，昌平作为北京国际科技创新中心的重要承载区，也是北京医药健康产业的创新高地。举办本次高峰论坛，不仅对服务国家战略、服务新时代首都发展、促进全市医药健康产业高质量发展具有重要意义，也将对昌平打造“生命谷”品牌、优化医药健康产业创新生态、营造一流营商环境产生积极的引领带动作用。