造出更“懂”中国消费者的洗碗机（品牌论）

随着居民收入水平和对美好生活的需求不断提升，洗碗机逐渐成为不少中国消费者所熟悉的家电产品。在市场竞争和行业发展中，一批自主洗碗机品牌开始受到消费者欢迎，成为中国洗碗机产、销、研迈向更高水平的“领头羊”。

洗碗机呼应了消费者的品质生活追求。一方面，洗碗机能够减轻家务劳动强度，将居民从家政琐事中进一步解放出来；另一方面，洗碗机的杀菌、抑菌、消毒等功能也在一定程度上满足了家庭卫生和防疫需要，其健康属性日益成为消费者关注的热点。围绕“洗、烘、消、存”四大功能，洗碗机智能化、自动化水平逐步提高，明显提升了消费者生活品质。

洗碗机为自主品牌提供了广阔市场。洗碗机是家电领域中较晚进入中国市场的舶来品。过去一个时期，中国消费者对洗碗机的消费使用习惯培育进度相对滞后，许多消费者“不愿用、不会用、认为不必用”洗碗机。随着洗碗机产品功能不断优化，节能节水性能持续提升，洗碗机逐渐赢得了中国消费者的信任和喜爱，在不同城市和各类家庭中的渗透率不断提升，中国洗碗机市场已成为国内外家电企业竞逐的又一片蓝海。

洗碗机为家电行业发展创造了机遇。洗碗机虽不大，但功能远非洗碗一项，而是融合了小型洗涤机、烘干机、消毒柜、恒温储藏柜等多种产品，其设计、制造、应用凝聚了白色家电行业多年来的发展成果。随着中国居民消费能力不断提升、家电消费市场走向成熟，洗碗机市场消费需求将得到进一步释放，并带动国内家电行业特别是洗碗机相关产品的生产、销售、研发水平提升，从而加快融入国际家电产业链、供应链、价值链。

未来，中国洗碗机品牌应进一步从供给侧发力，为消费者提供功能更全面、技术更成熟、使用场景更丰富的产品。

国产洗碗机要更适应中式厨房的需要。中国美食文化博大精深，中式厨房烹饪手法独具特色，相应的洗碗需求也有其特点。中式厨具餐具的洗涤、消毒、烘干、存储，中餐厨余垃圾的清洁、处理，都是中国洗碗机产品升级应当考虑到的功能需求。例如，可以开发能够洗涤海鲜、果蔬等中餐常见食材的洗碗机，能洗各类锅具的洗碗机，能处理勾芡、锅巴、骨渣、茶叶等厨余垃圾的洗碗机等。

国产洗碗机要更适应中国消费者的需求。洗碗机的迭代升级，应聚焦容量、噪声、洗涤效果、洗涤时间、耗水耗电量等关键指标，充分迎合中国消费者年节聚餐、大家庭合餐、少食多餐等使用场景和节约水电、防鼠防虫、耐高温高湿、偏好物理消毒办法等多元需求。同时，随着经济社会快速发展和人们生活节奏加快，中国洗碗机品牌应为大城市白领、一线劳动者、独居者、老年人等群体开发有针对性、需求导向的智能化产品。

国产洗碗机要更适应中国市场的特点。不少中国消费者对于外观小巧、使用轻便、功能集成度高的家电产品青睐有加，这类小家电也受到了市场欢迎。洗碗机行业应坚持把握市场发展的最新动向，立足对用户的精准画像，及时响应市场需求，对国内外同类产品的优势博采众长，不断推动产品更新换代和相关技术进步。此外，中国洗碗机品牌应提升营销水平，抓住行业发展调整机遇，不断开拓国内市场并适时向海外市场进军。