冬季取暖设备如何放心选安心用？（民生服务港）

进入冬季，电暖器、电热毯等取暖设备将派上用场。如何选购品质优、性能好的取暖产品？在使用中又有哪些安全常识需要谨记？

“取暖电器主要包含室内加热器、电热毯、空调等品类。”中国家用电器协会副理事长徐东生介绍，这几类产品都属于强制性认证目录范围，消费者在选购时应该认准CCC（中国强制性产品认证）标志，并在正规渠道选择产品。此外，在选购时，还可以根据功率、调节模式等具体功能来选购适合自己需求的取暖产品。

徐东生说，除电热毯之外，取暖设备一般功率较大，超长时间使用容易产生火灾隐患。防患于未然，用户在使用取暖设备时应该注意以下几点：

在使用前，要注意取暖产品说明书上的最大电流标注，并与自家电表的电流标注做比较，小于电表数值才适合使用，避免跳闸。同时，电源线、插座、插排等也要选择合格产品，电源线插头也要检查是否牢固。

在使用过程中，如果出现烟味焦味，要及时切断电源。特别是在使用电暖器时，避免在发热区域上覆盖针织物或易燃物，以免温度过高引发火灾。此外，要避免超长时间使用，人不在时应关闭设备。

在使用后，要定期对大功率家电进行安全检查，及时更换老化的线路。同时避免超期使用电器，超过使用年限的电器应尽快更换。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 17 版）