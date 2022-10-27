多地兴起上门代厨 服务收费标准不一

近日，湖南一女子上门为年轻人代厨，做四道菜收费68元引发热议。北京青年报记者调查发现，重庆、成都、杭州、上海等地均有网友提供上门代厨服务，但收费标准不一。有家庭服务业专家提醒，上门代厨目前是属于雇主和代厨人员你情我愿的交易，不像传统的家政服务公司会买保险，一旦出了问题或产生纠纷，雇主可能要自担风险。

上门代厨一个月能赚三四千

近日，湖南湘乡39岁的章女士上门为年轻人代厨，做四菜一汤收费68元引发热议。不少网友觉得这种新兴服务很划算，纷纷表示自己也有代厨需求。

10月26日，章女士告诉北青报记者，她是从今年10月9日开始做上门代厨的，做四菜一汤收费68元，做6道菜收费88元，做8道菜收费108元，做10道菜收费128元，做12道菜收费148元。通常，食材可以由雇主自备或者她免费帮忙购买，如果需要帮买菜，她会跟雇主预支买菜钱。她一般会选择正规商超买菜并保存好小票。做完菜后，她会顺手收拾垃圾。如果需要她洗碗，则额外收10元。“湘乡就是一个小城市，我出门骑电动车也很方便，如果雇主是在城内，上门不收交通费，如果在城外，暂定10公里以内收费20元。”

章女士介绍，此前因为要照顾孩子，她的工作并不稳定。“我在快递公司、工厂、家政公司等干过多份工作，后来觉得自己做菜还不错，就想到了上门为别人提供做菜这一服务。”

每次接到订单，章女士都会跟雇主商量菜品选择、口味偏好等。章女士告诉北青报记者，她目前算是全职做上门代厨，一天能接一两单，赚一百多元，一个月下来能赚三四千元。“如果是兼职的，赚不了这么多。”

多地上门代厨可定制食谱

像章女士这样提供上门代厨服务的人并不少，成都“95后”女孩小冯在从事工程造价4年多后，辞掉工作自己创业，目前转行做家政私厨。跟章女士按每顿饭接单收费不同的是，她提供的是上门代厨包月服务，按每个工作日做一顿饭算，每月收费1600元至1800元。

北青报记者搜索社交平台发现，上海、杭州、成都、重庆、合肥等地均有网友在网上发帖提供上门代厨服务，甚至有人从个人兼职发展成了多人的代厨团队。一般的上门代厨做四道菜人工费从66元到88元不等，做6道菜的人工费从88元至188元，做10道菜人工费从99元到248元。如果需要洗碗需另外收费10元至30元。上门的交通费也按距离收费，一般距离在5公里以内不收费，5公里以上按距离收费20元或35元起。

代厨人员一般会要求客户提前下单并告知就餐时间，通过沟通为客户定制食谱，提前一两小时上门做菜，一般要求客户自备食材，有的也愿意代买。

一位代厨人员表示，她做上门代厨的初衷不只是为了挣钱，主要想锻炼一下自己的社交能力，想多出去跑跑，把自己擅长的技能分享出去。“这是一个非常有意思的过程，能尝试走出第一步我已经很知足了。”目前，该网友已经做过3次上门代厨服务，每次都会记录并分享到社交平台。

女子两个月组建代厨团队

作为一名上门代厨人员，今年26岁的张女士从个人兼职开始，用两个月的时间组建起了一个代厨团队。

在网上看到有人提供上门代厨服务，张女士受到启发，觉得自己也可以试试。今年8月17日，她尝试着在社交平台发布帖子寻找有代厨需求的雇主，没想到当天就接到了首单。“中午午休时去买了菜，下班后开车半小时到达雇主家中做菜。这一单做了三菜一汤，收了66元。那天顾客很满意，还不断给我鼓励。”

第一次顺利上门代厨后，张女士接到的订单数量逐渐增多。因为忙不过来，她找了朋友一起上门做菜。随后，她意识到这是一个巨大的市场，萌生出成立代厨团队的想法。

通过社交平台招募、现场考核，张女士的代厨团队目前已经有四五十名代厨人员。团队内的大多数人都是兼职代厨，以此多赚一份外快。该团队的代厨人员小张说：“我只有周末能接单，每天可以赚150元左右，如果与客户时间配合得好，一天可以接三单，每月可以赚1200元，这个收入我很满意。”另一名代厨人员阿冰（化名）表示，他每天只接一单，其他时间需要工作，每天赚将近一百元，每个月可以有3000元左右的兼职收入。

张女士表示，客户可以根据自身要求点餐，他们会根据客户需求，与客户沟通后为其定制食谱，家常菜品、宴会套餐都有相应的收费标准，买菜、清洁服务另外收费。“之前我们还收交通费，但后来觉得这个项目费用不透明，不好统一就取消了。我们的价格都是公开透明的，除了清单上标明的价格以外，不会有额外的费用。”

“我们的回头客非常多。”张女士说，他们团队还提供包月服务，包月费用从1800元到3500元不等。

提醒

行业尚待规范 雇主可能自担风险

在采访中，提到食品安全问题，张女士表示，目前其团队未出现过食品安全问题，“之前有两个顾客反映过有几道菜品味道有些咸，自那以后，我们就给上门厨师配备了专门的碗筷勺，让他们在品尝过自己菜品口味以后，自己觉得好吃再给顾客上菜。”北青报记者了解到，张女士团队的代厨人员均已办理健康证，并会戴口罩、持48小时内核酸阴性证明上门代厨。

对于代厨人员上门服务的安全问题，张女士称，他们在前期与客户沟通过程中会初步判断上门是否有安全隐患，此外，团队也会对代厨人员进行相关的安全培训，也会把控代厨人员进出雇主家的时间，并与其保持联系。

对于上门代厨这一新兴服务的规范问题，一位家庭服务业内的专家告诉北青报记者，其实上门代厨也属于家庭服务业。在传统家政行业，家政服务员需持岗前培训证书上岗，家政企业也会购买保险，一旦出现问题或家政服务员给雇主造成损失可由保险公司理赔。目前，这种个人接单的上门代厨人员跟雇主一般是你情我愿的交易关系，一旦出现问题或造成损失，代厨人员可能也没有赔偿能力，雇主维权比较困难，可能要自担风险。该专家表示，目前，他们也在致力于推动家庭服务行业领域的立法，希望让这个行业更规范，更好地保障雇主和服务者的权益。