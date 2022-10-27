每到傍晚，一辆辆私家车打开后备厢，摆上各式各样的小商品，吸引着往来人群。入秋以来，“后备厢集市”在全国多地兴起。

在山东省枣庄市市中区东湖公园，有人把后备厢变成了汉堡铺子，有人将后备厢装扮成奶茶吧，还有人卖起了自己做的手工艺品。

在江苏省南京市大报恩寺，一条亲子主题的“后备厢集市”在国庆节期间火热开幕。这里的摊主多为一家三口，鼓励小朋友全程参与摆摊，体验不一样的假期生活。

在浙江省杭州市武林夜市，一辆粉色的小轿车被改造成手打柠檬茶铺位，车身上贴满了各式各样吸引眼球的标语。凭借着出色的饮品口感和独特的车身打扮，这个后备厢摊位成了网红打卡点。

“后备厢集市”都卖啥？

记者走访北京多个“后备厢集市”发现，咖啡、汉堡、小蛋糕等快餐饮品出现频率最高，其次为手工艺品、冰箱贴等小商品，宠物零食、衣服等宠物用品也常常出现在集市上。

“主办方规定了摊位上不能有明火，所以这边卖食物的都以快餐为主。”有摊主告诉记者，摆摊还需要提供食品经营许可证等相关证件，“不是想摆就能摆的”。

除了提供证件，在“后备厢集市”摆摊还需要缴一定的摊位费。据了解，不同场地摊位费不同，有的按天交费，有的包月交费，价格从200元/天到500元/天不等。

“后备厢集市”能挣钱吗？

以手工咖啡摊位为例，一杯售价20元左右的咖啡，人多的时候一天能卖出60杯，收入1200元。“但不稳定性较大，好的时候一天60杯，不好的时候一天可能10杯都卖不出去。再碰上天气不好的时候，连摊都不能出。”一位北京摊主告诉记者，在不稳定性较强的情况下，参与“后备厢集市”只能作为增加额外收入的途径之一。

不少年轻摊主表示，摆摊更多是出于个人兴趣。“不一定每次出摊都能有收入，但每次都有新收获”“每次摆摊都会有热情的路人一起聊天，认识新朋友的感觉太棒了！”“我特别享受听到大家夸我做的咖啡好喝”……参与“后备厢集市”为摊主带来了社交满足感。

对喜欢逛集市的人而言，“有些东西可能在网上刷到也不会下单，但在集市里看到且价格不贵的情况下，往往会有购买的冲动。”北京市民小陈告诉记者，自己就在“后备厢集市”上买过几次东西，包括10元/个的冰箱贴、35元/袋的宠物零食以及约20元/杯的各式手冲咖啡。

“后备厢集市”所带来的氛围感，点燃了消费者的消费意愿，也为城市增添了更多烟火气。