探访关爱特殊困难老年人

本报北京10月26日电 （记者李昌禹）记者从民政部第四季度例行新闻发布会获悉：近日，民政部、中央政法委、中央文明办等10部门联合印发《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》（以下简称《意见》），对化解独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人的居家养老安全风险，更好满足基本养老服务需求，在探访关爱服务方面作出了制度性安排。

《意见》指出，探访关爱服务是政府主导，社会共同参与，通过定期上门入户、电话视频等方式，了解掌握特殊困难老年人居家生活情况，督促赡养人、扶养人履行赡养、扶养义务，并根据实际需要提供政策宣传讲解、需求转介和必要救援等服务的活动。

《意见》明确，到2023年年底前，基本建立特殊困难老年人探访关爱服务机制；到2024年年底，探访关爱服务普遍有效开展；到2025年年底，特殊困难老年人月探访率达到100%，失能老年人能够得到有效帮扶，探访关爱服务机制更加健全。《意见》还提出了建立探访关爱服务机制、丰富探访关爱服务内容、充实探访关爱服务力量、提升探访关爱服务质量效率、做好探访关爱服务应急处置等5项重点任务。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 08 版）