菌草是什么草？（把自然讲给你听）

黄河内蒙古阿拉善盟段，河岸种植的菌草起到防风固沙等作用。

受访者供图

菌草是生态治理的先锋植物。它根系发达、光合效率高、适应性广，耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，抗逆性强、保水保土

菌草，有人将其称为“幸福草”。在巴布亚新几内亚等国家，菌草被当地百姓亲切地称为“中国草”。

菌草到底是什么草？简单地说，这是一种可用作食用菌、药用菌栽培的高大草本植物。1996年，来自中国、澳大利亚、美国等国的专家学者在福建福州参加首届菌草业发展国际研讨会，菌草从此有了中英文名称和定义。令我骄傲的是，直到现在，国际上菌草的英文名字都是汉语拼音“Juncao”，因为菌草技术是我国拥有完全自主知识产权的原创技术。

菌草源自自然界，但目前我们在生产上应用的菌草，是经长期系统选育而得的一个新的类别。

菌草有什么用？最初，它被用于食用菌、药用菌的培养基，栽培出优质食药用菌。经过多年选育、创新，其功能也从最初的“以草代木”种菇，拓展到菌草饲料、菌物肥料、菌草生物质能源开发等领域。

菌草还是生态治理的先锋植物。它根系发达、光合效率高、适应性广，耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，抗逆性强、保水保土。其中，巨菌草高度可达7米，富含内生固氮菌，可在坡地、沙地、盐碱地快速生长，能有效改良盐碱地。福建平潭的幸福洋滩涂盐碱地，见证着盐碱地变菌草良田的奇迹。在这片重度盐碱地，经过4年试验，我们筛选出的“绿洲1号”菌草，可以在含盐量9‰以下的盐碱地种植生长。

我将菌草用于生态治理的故事，还得从多年前说起。1993年，我在福建长汀、连城两县的严重水土流失地种植菌草，取得很好的蓄水保土效果。1994年，我在山东实施菌草技术扶贫时，路过黄河边，看到河床裸露、黄河断流，老乡赶着马车就从被泥沙堆高的河床上过，我一时说不出话来。自此，我下定决心，要把菌草带到黄河流域去。2010年，我在宁夏永宁县闽宁镇戈壁滩种植菌草，其鲜草亩产量达20吨；2013年，我和团队驻扎内蒙古阿拉善盟乌兰布和沙漠，种下的菌草在多次“死而复生”后，终于让流沙得到治理。如今，菌草已在黄河沿岸9省区种植。今年，在黄河内蒙古段流沙严重区域，种植菌草不到100天，已阻止约1400吨的黄河输沙量。其中，2013年在阿拉善菌草防风固沙示范基地种植的菌草，其根系至今仍具有很强的固沙作用。

总之，虽然叫菌草，但它如今的应用范围已远远超过“用于栽培食药用菌的草本植物”的最初定义。菌草技术已成为一项保护生态、带动增收和促进可持续发展的综合性技术。我一直期待，菌草能成为造福更多人的“幸福草”，也期待有一天，菌草能在生态治理上发挥更大作用，筑起地球生态安全屏障，成为造福子孙后代的“生态草”。

（作者为福建农林大学研究员、国家菌草工程技术研究中心首席科学家，本报记者王崟欣采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 13 版）