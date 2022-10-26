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世卫组织：全球累计新冠确诊病例达625248843例

2022年10月26日08:00 来源：新华社

　　新华社日内瓦10月25日电(记者刘曲)世界卫生组织25日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达625248843例。

　　世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间25日17时56分(北京时间23时56分)，全球确诊病例较前一日增加216809例，达到625248843例；死亡病例增加779例，达到6562281例。

(责编：孙红丽、杨迪)


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