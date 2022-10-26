以高考改革促进学生健康成长（人民时评）

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“坚持教育优先发展”“办好人民满意的教育”。考试招生制度是国家基本教育制度，关系到国家发展大计，关系每一个家庭的切身利益，关系亿万青少年学生前途命运。作为整个教育评价改革中难度最大、社会关注度最集中的领域之一，近年来高考改革成为深化教育体制改革的难点与重点。

不久前，在教育部举行的新闻发布会上，相关负责人介绍，已取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等五类全国性高考加分项目，逐步取消95类地方性加分项目。截至今年9月，29个省份已启动高考综合改革。实施高中学业水平考试、加强和改进综合素质评价、规范高考加分、实施强基计划、推进高职分类考试、改革艺术体育考试招生……随着一系列配套政策的陆续出台实施，促进公平、科学选材、监督有力的体制机制更加健全，中国特色现代教育考试招生制度更加完善。

促进学生全面健康成长、个性化发展，是高考改革的出发点和着力点。在此轮高考改革中，最明显的变化是，增加了学生的选择。从固定的文理分科，到可以自主选择考试科目，高中开展选课走班；从单一的“一张考卷”，到建立统一的综合素质评价信息管理系统，新的评价机制记录学生的成长发展过程；从志愿选择有限，到“院校+专业”的平行志愿投档模式，考生志愿与录取实现更加精准匹配……事实证明，高考改革在促进学生知识结构文理交融、提高学生的学习兴趣和能力、更有针对性地开展因材施教等方面取得积极成效。

不断强化高考命题的育人功能，为国家选拔优秀人才，是高考改革的深层次目标。作为“指挥棒”，高考命题逐步实现由考试评价工具到全面育人载体的转变，实现由“解题”到“解决问题”的转变。比如，围绕重大时代主题，精心选材和设计试题，采用符合学生认知特点的呈现方式，在考试中巧妙融入新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，引导学生坚定“四个自信”；比如，创设新的题型，增强试题开放性，鼓励学生多角度主动思考、深入探究，引导学生在学习和备考中减少死记硬背和机械刷题。高考命题的变化，传递出提升学生综合素质、注重解决实际问题的育人导向。

保障考试招生机会公平、程序公开、结果公正，筑牢教育公平的基石，是高考改革的底线和原则。重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划累计录取学生95万余人，累计168万余名进城务工人员随迁子女在流入地参加高考，越来越多欠发达地区的孩子有机会接触更广阔的世界；通过清理规范高考加分，实现了“大幅减少、严格控制”的目标，进一步提高了选拔的公平性和科学性。种种举措的深入实施，让教育发展成果更多更公平惠及全体人民，不断以教育公平促进社会公平正义。

从1977年恢复高考，到如今高等教育进入普及化发展阶段，高考改革的脚步一直未停。改革只有进行时，没有完成时，当前考试招生领域仍然面临一些新情况、新挑战，还需进一步深化改革，增强改革的系统性、整体性、协同性。相信中国特色现代教育考试招生制度一定会在实践中日趋完善，为促进学生健康成长、科学选拔人才、增进教育公平提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 09 版）