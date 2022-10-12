电子烟纳入控烟范围应成为共识

长期游走在禁烟边缘的电子烟，在一些公共场所已经明确被禁。近日，有网友发布G689次高铁上有乘客在吸电子烟的视频。10月8日，12306客服回应媒体称，高铁上可以携带电子烟，但不能抽，高铁上抽烟被发现或触发烟雾报警器将送警方处理，情节严重的要担负刑事责任。

“电子烟能帮助戒烟，比传统卷烟危害更小。”凭着这样的宣传噱头，电子烟近年来风靡市场，受到无数烟民追捧，甚至成为年轻人眼中的“潮玩”新贵。《中国吸烟危害健康报告2020》显示，我国15岁及以上人群电子烟使用率由2015年的0.5%上升至2018年的0.9%。据此推算，中国正在使用电子烟的人数约为1035万。

在不少烟民看来，电子烟不需要燃烧，属于电子产品，而非烟草产品，对自身健康和外部环境不会带来影响。因此，一些人在公共场所能够自觉做到不吸香烟，却会堂而皇之地使用电子烟。此前，多地铁路公安部门曾通报过乘客在高铁动车抽电子烟，原因多为意识不到电子烟会对列车正常运行造成影响。

事实上，电子烟同样含有尼古丁，和传统香烟一样都属于烟草产品，甚至比后者的危害更大。实验表明，人们在使用电子烟时，除尼古丁以外，还可能把其他多种未发现的有毒化合物吸入体内。同时，电子烟在使用过程中也会释放可吸入的液体细颗粒物和超细颗粒物、尼古丁和致癌物质，所产生的二手烟，也可能危及健康。

对于高铁来说，电子烟和传统香烟一样被禁止使用。一方面，高铁的车厢高度封闭，空气内循环，电子烟产生的烟雾会影响到其他乘客；更重要的是，高铁高速运行，安全级别高，遇到烟雾会触发烟雾报警，导致列车自动减速停车，从而让高铁运行秩序遭到破坏，导致列车晚点，甚至会对列车的运输安全造成严重威胁。

鉴于乘高铁抽电子烟的事件时有发生，需要进一步消除公众关于“电子烟不是烟”的认知误区，明确将电子烟纳入公共场所禁烟范畴。早在2019年10月1日，《深圳控烟条例》就已将电子烟列入控烟范围。近年来，海南、重庆、浙江杭州、河南郑州等地纷纷把电子烟纳入控烟范围，禁止在室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内使用电子烟，并对场所、标志、罚款金额作出明确规定。不过，仍有不少地方尚未明确公共场所禁吸电子烟。

从国家层面来看，去年修订的《烟草专卖法实施条例》第六十五条指出“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。今年5月1日起，国家烟草专卖局制定的《电子烟管理办法》正式施行。不过，无论是《烟草专卖法实施条例》，还是《电子烟管理办法》，都主要针对电子烟的生产和销售，未涉及到公共场所控烟，在广大公众中知晓度和影响力也比较低。

在《公共场所控制吸烟条例》至今难产，国家层面的控烟立法尚未取得实质性进展的背景下，各地有必要对于将电子烟纳入公共场所控烟范畴达成共识，积极推动地方性控烟法律法规的修订完善，明确公共场所禁止吸电子烟，从而消除法律上的盲区和模糊地带，引导广大公众正确认识电子烟，自觉在公共场所禁烟。