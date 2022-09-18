粤减重手术例数一年增三成 专家：男女长胖原因存较大差异

王存川教授正在做精准袖状胃手术 暨南大学附属第一医院供图

中新网广州9月17日电 (蔡敏婕 张灿城)暨南大学附属第一医院副院长王存川17日在广州举行的第九届中国肥胖和糖尿病外科学术会议期间称，2021年，广东省减重手术例数较2020年增长了30%。通过建立数据库后分析发现，男女长胖原因存在较大差异，男性发胖与爱喝酒、爱吃宵夜、常熬夜有很大关系，女性则偏爱零食、甜饮料，特别是奶茶。

肥胖问题已成为影响我国居民健康的重要公共卫生问题，备受社会关注。

中南大学湘雅三医院副院长朱晒红在会上通过视频表示，中国2型糖尿病患者的特点是“低BMI+中央型肥胖”。他表示，中国存在大量轻度肥胖(BMI：27.5至32.5)2型糖尿病患者，往往病程久，合并各类代谢性疾病多；相同BMI条件下会有更多的内脏脂肪堆积，我国2型糖尿病患者具有更高的腰围，也预示有更高的心血管病风险。

王存川称，东西方的饮食结构不同，肥胖的特色也不同。“我们东方人更多的是腹型肥胖，就是‘大肚子’比较多。腹型肥胖对身体代谢的影响比较大，很容易发生心血管疾病、糖尿病、高血压、高血脂等，而且手术的困难都要高很多，因为腹腔的手术空间，被都脂肪塞满了。”王存川说，在同样的体重指数下，由于东方人腹部性肥胖多，更容易发生代谢性疾病，东方人手术适应症的切点选择与西方不一样。

“如何提高随访率，是目前全球减重领域遇到的棘手问题。之前我们主要依靠非智能化工具，如excel表格，人为录入信息，但随着减重案例增多，很快就出现录入输出困难、容易出错等问题。”王存川说，去年，经过中国几大权威减重中心共同探讨，在暨南大学附属第一医院减重中心的主导下成立了“中国肥胖代谢外科数据库”，并已正式使用，已有近100家减重中心加盟该数据库。

通过分析数据，可以直观了解个案管理师的复查率、随访率，减重患者的体重达标率及并发症发生率等，针对患者的阳性指标进行提前预警处理，随时追踪监督患者的术后减重效果。

暨南大学附属第一医院减重中心已录入4000余名患者信息，录入内容包括患者生活习惯、术前检查、手术情况、术后随访等。数据显示，在年龄发布上，女性患者年龄主要集中在25岁至45岁之间，男性18岁至30岁的患者居多。自减重中心成立以来，接受减重手术年龄最大的患者是78岁，年龄最小的为8岁。肥胖程度方面，70%的女性患者达到中重度肥胖即寻求减重手术帮助，80%男性患者达到重度肥胖后，最后才选择外科手术方式。

暨南大学附属第一医院减重中心主任董志勇说：“这些胖友在接受减重手术前都尝试过不同的减肥方法，有40%的人去过专业的减肥训练营，短期内也取得很好的瘦身效果，但一离开训练营，没有专业营养师及教官严格管理，很快体重又反弹。此外，代餐、针灸、按摩等都是比较常见的减肥方式，它们有一个共同的特点：被动式减肥，都想躺着瘦，结果，越减越胖，还伴有多种代谢疾病，最后只能接受减重手术。”(完)