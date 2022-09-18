父亲去世子女争产打印遗嘱被认无效

父亲去世后，几个子女对遗产继承发生争议。两个女儿手持一份打印遗嘱要求按遗嘱继承，儿子却认为遗嘱无效，诉至浙江省慈溪市人民法院。经过审理，法院最终认定这份遗嘱无效。

法院查明，徐大伯和老伴名下有平房四间及一些银行存款，育有四个子女，分别为徐大(女)、徐二(女)、徐三(男)、徐四(男，已亡故)。

徐大伯去世后，几个子女为如何继承其中两间平房发生争议。徐三要求这两间平房作为遗产按法定继承分割，遭到两个姐姐反对。徐大、徐二拿出了一份打印的遗嘱，表示父亲在生前早已立下遗嘱，房屋应由两个女儿继承。徐四的妻儿则表示，如果遗嘱有效，就按照遗嘱分配遗产；如果遗嘱无效，按照法定继承分割遗产，他们也应依法代位继承。

这是一份用A4纸打印的遗嘱，共三页，最后一页显示落款时间为2019年7月，该页还写有徐大伯的名字及一位代笔人和两位见证人的名字。

徐三认为，这份遗嘱不符合民法典中关于打印遗嘱的规定，并且他对遗嘱中徐大伯签名的真实性也表示怀疑，认为遗嘱无效，遂向慈溪法院起诉，要求遗产按法定继承分割。

法院认为，案涉遗嘱一共三页，立遗嘱人徐大伯和见证人仅在最后一页签字，也未注明签字日期，该打印遗嘱形式不符合民法典对打印遗嘱形式要件的要求。此外，案涉遗嘱的代书人和见证人在作为证人出庭作证时，对该遗嘱的形成时间、地点的陈述存在前后矛盾。

据此，法院认定这份打印遗嘱无效，并依法对徐大伯的遗产按法定继承进行了分配判决。判决后，涉案各方均未提起上诉。

法官庭后表示，民法典中新增了打印遗嘱相关规定，明确打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

同时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》，无论是何时订立的打印遗嘱，只要在遗产尚未处理完毕的案件中，均可适用民法典的新规定来审查打印遗嘱的效力。但是，如果遗产已经处理完毕，则不会因为民法典的实施发生改变。