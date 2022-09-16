这十年，我国地方病防控工作取得历史性突破

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来地方病防控工作进展成效举行新闻发布会。国家疾控局综合司一级巡视员熊煌在会上表示，将切实做好地方病的“防”“控”“治”工作，为推进实现健康中国行动提出的“到2030年，地方病不再成为危害人民健康的重点问题”这一规划目标而不懈努力。

地方病防治工作取得历史性突破

“受自然环境、生产生活方式等多种因素影响，我国曾是受地方病危害较重的国家，大骨节病、克山病、碘缺乏病等地方病，曾经严重困扰、威胁我国居民特别是广大农村居民身体健康。”熊煌介绍，党的十八大以来，各地全面实施地方病防治攻坚行动，不断完善防控措施，各项工作取得了历史性突破。

一是防控工作机制不断完善。国家先后出台了“十二五”“十三五”全国地方病防治规划，2018-2020年国家10部门联合实施地方病防治专项三年攻坚行动，将地方病防治纳入政府目标管理，卫生健康、发展改革、财政、水利、民委、工业和信息化等部门联防联控、综合施策，合力推动食盐加碘、防病改水、低氟砖茶、改炉改灶等防治干预措施，改善病区人居环境，控制消除地方病风险。

二是实现了重点地方病控制消除阶段性目标。截至2021年底，全国2799个碘缺乏病县、379个大骨节病病区县、330个克山病病区县、171个燃煤污染型氟中毒病区县、12个燃煤污染型砷中毒病区县、122个饮水型砷中毒病区县或高砷区县均达到控制或消除标准，达标率均为百分之百。

三是地方病监测体系不断健全。每年以村为单位，开展大骨节病、饮水型氟砷中毒、燃煤污染型氟砷中毒、水源性高碘监测，以乡为单位开展克山病监测，以县为单位开展碘缺乏病和饮茶型氟中毒监测，全国重点地方病监测实现全覆盖。

四是防病扶贫与脱贫攻坚任务同步完成。将贫困地方病患者纳入低保、评残等社会保障制度，实施手术治疗补贴、药物治疗免费政策，现症地方病患者全部建档立卡和应治尽治，病区家庭摆脱了因病致贫、因病返贫的状态。在国家级贫困县中，全部地方病病区县均达到控制消除标准，达标率为百分之百。

五是防治能力和科技防病水平不断提升。各级财政加大对国家级专业机构、重点地区和基层防治机构的资金和政策倾斜力度，强化科研攻关，在大骨节病治疗药物筛选、水氟水碘等先进检测技术方面取得了突破，提升了各类地方病实验室检测和医疗检诊能力，多途径解决基层防治力量不足问题。

六是形成了地方病防治的“中国经验”。我国将地方病防治工作与乡村振兴战略和脱贫攻坚紧密结合，坚持预防为主、防治结合、分类指导、分省推进、综合施策、目标管理的地方病防治工作策略，形成了有效的防控工作机制和完善的标准体系，创造了发展中国家有效控制消除重点地方病危害的奇迹，为全球治理地方病引起的公共卫生问题提供中国智慧和方案。

地方病防治工作风险挑战依然存在

熊煌同时表示，近年来，我国地方病防治工作取得了显著的成效，但是风险挑战依然存在。地方病作为生物地球化学性疾病，一旦防治措施减弱或者撤除，疾病将再次卷土重来，所以必须长期巩固，维持防治措施，才能真正发挥防病的作用。

熊煌指出，目前，我国带碘缺乏病、水源性高碘甲状腺肿、饮水性氟中毒、饮茶型地氟病等地方病患者的治疗及管理方面仍面临一些困难和问题，需要持续加大防治措施落实。

一是完善长效机制，持续巩固成果。贯彻落实健康中国行动要求，健全完善地方病防控长效机制，加强各级防治机构能力建设，不断完善防治体系，合理布局国家和区域地方病防治中心，加强全国地方病防治专业队伍建设，做好技术储备，持续巩固防治效果。

二是聚焦防治重点，推进措施的落实。针对少数饮水氟超标地区改水尚未完全落实的状况，还有部分地区合格碘盐覆盖率偏低、低氟砖茶推广难度较大等问题，进一步强化地方主体责任，针对不同情况采取专门措施推进落实，有效打通防治地方病的“最后一公里”。

三是加强监测预警，科学精准防治。持续做好地方病病情监测，掌握病情动态和防治措施落实情况，充分利用信息化平台，不断提高监测灵敏度，确保监测不留死角，形成精细化管理、精准化防治的工作局面。

四是加大科普宣教，增强防病意识。广泛动员全社会力量，运用传统媒体和新媒体开展地方病防治知识健康教育和科普宣传，引导病区群众树立正确的健康观，扩大疾病防治的健康效益。