严格落实明码标价，遏制“消费刺客”侵权

标价不清晰、计价不透明、事先不告知……近年来，被消费者称为“消费刺客”的一系列商家涉嫌价格违法违规行为不断出现，涉及日常生活消费的各种场景，如雪糕“刺客”、文具“刺客”、理发“刺客”、鲜花“刺客”等。广东省消费者委员会近日发布消费提示，提醒消费者要仔细看清问清价格等信息，勿盲目购买“网红”商品，敢于向不合理高价说“不”，积极识别防范“消费刺客”。

经过网络曝光、媒体点评才发现，各个日常消费领域的“刺客”何其多，令人眼花缭乱，防不胜防。而这些“消费刺客”之所以盛行，根源在于没有严格落实明码标价，商家以各种手法玩弄价格猫腻，导致消费者被蒙蔽，遭到价格欺诈而利益受损。今年7月1日实施的《明码标价和禁止价格欺诈规定》，明确规定经营者应当遵循公开、公平、诚实信用的原则，以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。

市场经济建立在公平交易的基础上，商家本就该准确传递价格信息，交由消费者根据自身的消费水平，自主决定到底该购买哪一个档次的商品。而“消费刺客”却不然，其本质上属于信息不对称，商家知道商品的真实价格，所以才能够利用价格猫腻，对消费者进行欺骗，达到赚更多利润的目的。如今，随便一家路边小店，里面的商品种类都有成百上千之多，让消费者记住其中的差别，既无可能，也无意义，应该治本，规范商家的行为才是。

可见，“消费刺客”是对明码标价的背离，损害的是全体消费者的利益，不能予以容忍。要依法遏制“消费刺客”，就需认真落实价格法规，要求商家不得设计价格“套路”，将商品价格明明白白标注清楚，让消费者一目了然，不会产生价格歧义，也就没有了误拿高价商品、不会被“消费刺客”刺一剑的尴尬情况。而对于那些公然违法，将价格乱标作为赚钱手段，故意“坑”消费者的行为，则需要依法惩处，给商家一个警告，让其感受到违法之痛，方可真正记住教训。

“消费刺客”潜藏在各类商品里，冷不防刺了消费者一剑，商家看似获得了更高的利润，却损害了互信关系，导致信任度降低，消费者不敢再随意挑选商品，也不再相信商家了。如此一来，将会增加市场摩擦成本，造成市场交易的难度加大，双方无法轻松完成交易，每一件商品都要仔细辨识价格，无疑会增加筛选时间，降低市场交易效率，进而影响到整体社会的交易效率，拖累社会财富的创造速度。

这些都是非常浅显的市场经济常识，也是商家应遵守的基本规则，不应故意误导消费者，在这方面浪费太多的时间。因此，最关键的还是要依法约束商家，将明码标价落实到位，监管部门做好监督工作，加强日常执法，该罚就罚，不让不法商家“消费刺客”侵权有可乘之机。（江德斌）