北京消协：六成多受访者称有过被大数据“杀熟”经历 集中在网购等领域

人民网北京9月9日电 （记者孙红丽）北京市消协今日发布大数据“杀熟”问题调查报告，七成多受访者认为仍然存在大数据“杀熟”现象，六成多受访者表示有过被大数据“杀熟”经历。另外，受访者认为大数据“杀熟”问题主要集中在网络购物、在线旅游、网络外卖等消费领域。

受访者在网络购物时遭遇大数据“杀熟”现象最多，其次是在线旅游和外卖消费。调查结果显示，五成多（54.89%）受访者表示在网络购物过程中遭遇过大数据“杀熟”，过半（50.04%）受访者表示在在线旅游消费中遭遇过大数据“杀熟”，超四成（41.94%）受访者表示在外卖消费中遭遇过大数据“杀熟”。

此外，还有部分受访者表示在打车类（29.04%）、票务类（20.68%）、视频类（11.29%）消费过程中遭遇过大数据“杀熟”问题。

超六成受访者认为大数据“杀熟”目前主要体现为不同用户享有不同打折或优惠。调查结果显示，超六成（61.21%）受访者认为大数据“杀熟”主要体现为不同用户享有不同的打折或优惠，四成多（45.76%）受访者认为体现为多次浏览后价格自动上涨，三成多（36.92%）受访者认为体现为同一时间不同用户价格不同，两成多（26.69%）受访者认为体现为只提供符合用户特点的商品或服务。

此外，针对同时消费在一个平台消费，有人有消费券而有人却没有的现象，八成多（83.95%）受访者认为发放打折或优惠券的结果不公平，七成多（76.07%）受访者认为发放打折或优惠券规则不透明。

北京市消协表示，由此可以看出，大多数受访者认为大数据“杀熟”主要体现为不同用户享有不同的打折或优惠，大多数受访者认为目前发放打折或优惠券的结果不公平、规则不透明，均与大数据“杀熟”有关系。

结合本次互联网消费大数据“杀熟”问题调查结果，北京市消协建议在切实贯彻落实现有法律法规的基础上，进一步健全有关大数据“杀熟”的法律法规和标准制度，规范企业采集、使用个人信息行为，加大消费者的个人信息保护力度。

另外，消费者要养成仔细阅读用户注册协议和隐私保护协议条款的习惯，尽量减少在互联网上留下个人信息痕迹，注意关闭个性化推荐、选择或删除个人用户标签等功能的应用，降低在平台使用搜索收藏等功能的频率，在网上购买商品或服务时，尽量通过不同方式在不同商家进行价格比较。如果遇到大数据“杀熟”问题，应及时通过截图或录制视频等方式保存好证据，并依法维权。