DRG/DIP支付下精准学科建设基层医院实战案例交流会近日举办

由人民健康主办的“DRG/DIP支付下精准学科建设基层医院实战案例交流会”近日在线上举办。与会专家认为，医保支付是调节医疗服务行为和引导医疗资源配置的重要杠杆，推进DRG/DIP支付方式改革，有助于激励医疗机构主动规范医疗服务行为，在节省成本的基础上，提高诊治水平和服务质量，使有限的医保基金得到更高效使用，实现医保、医院和患者三方共赢。

DRG改革与学科建设相辅相成

优化重点学科建设、改革DRG/DIP支付方式，是公立医院实现高质量发展的重要抓手，两者相辅相成，缺一不可。

安徽省胸科医院总会计师孙丽结合所在医院的实践经验，围绕DRG改革与学科建设分享了几点建议：一是建立高效协同的管理组织和工作机制，以运营管理理念统筹医技研管各部门协同配合，制定DRG工作管理制度、医保联络员管理制度、病案质控管理规定、绩效管理制度等，共同推进重点学科发展；二是搭建病案端、医生端、医保端、院领导端的DRG管理平台，多维度分析DRG运行数据，强化病案首页和医保结算清单质控；三是建立基于DRG的专科运营能力评价考核体系，制定智能化监控病案付费的策略，多部门联合督查出院病案；四是以绩效考核为杠杆，建立医保“病例盈亏+药耗指标”综合考核制度，激励临床医生自觉规范诊疗行为。

“为助力医保支付改革，学科建设需做好加（开展新技术、新项目）、减（降低平均住院日、低权重病例，控制费用）、乘（多学科协作）、除（成本、人效、床效）。”上海市浦东医院副院长熊伍军介绍，为顺应DRG/DIP支付方式改革潮流，医院采取“主诊医师负责制”与“全院一张床”的管理方法，经过3年时间的严格管理，医院学科能力得到较大提升。

DRG融入精细化管理的实践探索

DRG运用于精细化管理的本质是实行“数据化管理”。

铜川市人民医院副院长谭峰介绍，医院搭建了“核心指标+补充指标”体系，即通过核心指标（CMI、DRG组数、总权重、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险组死亡率）评价各科室在区域内或院内发展水平，制定差异化发展路线；通过补充指标（平均住院日变化、平均住院费用变化、出院人数占比、住院费用收入占比、收支结余、同组DRG组费用变化、同专业DRG组费用差异、权重结构、费用结构）横纵向对比，查找各科室在发展过程中存在的实际问题。

国家卫生健康委医院管理研究所研究员、国家医保局技术指导组清单标准组组长焦建军介绍，铜川市人民医院以DRG为抓手，结合国考的相关指标，制定的“内部控制+外部监督”的医院管理方案，以及早期储备病案编码人员等做法值得肯定。

信息化助力医院DIP绩效管理

实现医院DIP绩效管理，需要依托一套强大的信息系统。

围绕DIP绩效管理的三个关键指标，厦门市第五医院院长黄继义给出了如下建议：第一，病历的数据质量管理层面，建立以“电子病历”为核心的医院信息管理系统，为精细化绩效管理提供可靠数据来源。基于“临床数据中心”搭建统一数据利用平台及交互平台，为精细化绩效管理提供数据采集方法。

第二，病种成本单价与结构层面，基于CMI的科室业务水平考评模式，嵌入基于医保分值的实时测算系统，为合理治疗提供参考，通过医保分值的实时测算系统进行费用结构分析，形成各个指标的辅助决策软件，提升病案入组率。

第三，医疗行为规范层面，利用临床辅助决策知识库向临床医生推荐相关的诊疗方案，根据诊断自动匹配临床路径，实现临床路径医、护、患一体化管理。通过合理用药知识库，对药品医嘱合理性进行分级管理。搭建术前、术中、术后管理模块，实现手术全闭环管理。构建临床安全用血管理和专门用于危急值的处置登记、会诊管理模块，以及专科化的护理电子病历系统，便于查看患者会诊各环节的进度，形成管理闭环。

优质医疗质量赋能DRG/DIP改革

DRG/DIP支付方式改革背景下，公立医院实现高质量发展，提升医疗质量是关键。

河南科技大学第一附属医院医院院长高社干介绍，该院以构建战略为驱动源，以目标导向为驱动力，构成“双轮并驱”模式，通过“战略-PDCA-目标”的三角管理体系，为推动公立医院高质量发展提供动能。

对此，焦建军指出：“随着医保支付方式改革的推进，愈发凸显医疗质量提升的重要性。质量管理并非一蹴而就，医院需提前抓好这项工作，推动DRG/DIP支付方式改革。河南科技大学第一附属医院为提升医疗质量制定的管理架构、制度，值得借鉴和学习。”

国家卫生健康委医院管理研究所研究员张乐辉进行了总结发言。他提出，医院的管理和医疗行为需回归医疗本质，病案填写、病历回归都是医院的分内之事。同时，医院不应在患者出院当天才生成病案首页，这样会极大降低工作效率，应做到随时生成病案首页。另外，医院应改进月度追踪、季度反馈的医院管理制度，建议按周为单位进行管控，增加反馈问题的次数以及改进问题的频率。