国家卫健委：以检查检验结果互通共享等“痛点”入手开展攻坚行动

人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康信息化工作进展与成效。国家卫生健康委规划司司长毛群安在会上表示，接下来，国家卫生健康委将会同有关部门以检查检验结果互通共享等群众关心关切的“痛点”入手，开展攻坚行动，进一步实现医疗信息数据跨部门跨层级跨区域的互通共享。

毛群安介绍，国家卫生健康委积极推进医疗健康信息互通共享工作。国家级全民健康信息平台基本建成，所有的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台，各地建立健全了全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

毛群安指表示，总的来看，全民健康信息化效果正在显现，目前部分区域、部分医院和医联体在实现了互通共享基础上，以应用为导向，逐步实现全国医疗健康数据互通共享，既非常必要也具备可行性。“但是由于医疗服务的复杂性、服务流程的多样性、服务对象的广泛性、医疗数据的敏感性、医疗健康信息的互通共享应该说仍然还是一个有待攻克的难题。我国目前仍处在探索发展、摸索经验的关键时期。”

新冠肺炎疫情发生以来，为了便利人员安全有序出行，国家卫生健康委会同有关部门在较短时间内汇聚形成了全国核酸检测结果数据库、全国新冠病毒疫苗接种数据库，大家可以通过国务院客户端、国家政务服务平台以及各地健康码查询本人的核酸检测结果、新冠病毒疫苗接种记录。

“这个工作的开发利用也给我们一个启示，就是医疗健康信息的互通共享，一定要以应用场景为驱动，不能片面的贪大求全。”毛群安说。