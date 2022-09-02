非凡十年：我国全民健康信息化建设成效显著

人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康信息化工作进展与成效。

“总体来看，党的十八大以来，我国全民健康信息化建设成效显著。”国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，国家卫生健康委大力推进健康中国、数字中国两大战略融合落地，加快推动健康医疗大数据规范应用和“互联网+医疗健康”创新发展，为支撑卫生健康事业高质量发展发挥了重要作用。

毛群安介绍，制度规范的顶层设计基本形成。国家相继出台关于促进规范健康医疗大数据应用与“互联网+医疗健康”发展的意见，制订印发“十三五”全民健康信息化发展规划和安全规划，按照夯实基础、深化应用、创新发展的工作思路，推动形成以信息化建设为基础，以大数据发展和“互联网+”服务为引领的“一体两翼”发展格局。

互联互通的平台基础逐步夯实。国家全民健康信息平台初步建成，省统筹区域全民健康信息平台不断完善，实现各级平台联通全覆盖。建立健全全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库，积极推动公立医院逐步接入区域全民健康信息平台，依托平台推动不同医疗机构之间诊疗信息互通共享。

疫情防控应急能力全面提升。发挥大数据在疫情防控、监测分析、病毒溯源、物资调配等方面的重要作用。推进健康码政策统一和标准一致，全国所有省份实现“一省一码”，实现核酸检测和新冠病毒疫苗接种信息全国共享，做好核酸检测结果全国互认。搭建跨部门数据共享平台，运用大数据追踪风险人群，切实保障公众有序出行。

便民服务应用成效不断凸显。全面推进落实“互联网+医疗健康”10项服务30条措施，深化便民惠民“五个一”服务行动，全国各级医院普遍开展互联网健康咨询、分时段预约就诊、诊间结算、移动支付等线上服务，优化改造就医流程，看病就医“三长一短”问题得到有效缓解。

网络安全的防护能力明显增强。贯彻《网络安全法》等法律法规要求，制定印发国家健康医疗大数据标准安全服务管理办法、医疗卫生机构网络安全管理办法，建立卫生健康行业网络信息与数据安全责任制，制定应急预案。组建网络安全专家队伍，加大培训力度，举办技能大赛，开展安全监测，切实提升全行业网络安全保障水平。