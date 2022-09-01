压力大危害健康 心理医生教你3招缓解压力

俗话说，“人无压力轻飘飘，井无压力不出油”。人生不可能没有压力，但压力一旦超过负荷，身体就会受伤。那么，我们该如何科学缓解压力呢？

“压力既是一个心理学术语，也是一个生理学术语。”北京大学第六医院精神科主治医师姜思思在接受人民网记者采访时介绍，压力是指人面对情绪上或身体上的威胁时，所激发出的一种身心紧张、不安、焦虑和苦恼的状态。

姜思思表示，有压力不一定是坏事。适度的压力是发挥潜能，突破自我，取得成就不可或缺的条件。但压力过大长期得不到有效管控，疾病就会接踵而至，有可能诱发心脏病、癌症、肺病、肝硬化等。同时，压力过大会削弱免疫功能，或让免疫功能亢进，造成过敏。

“压力过大除了给身体带来各种问题，还会影响人的心理、行为，产生害怕、焦虑、内疚等情绪。在认知方面，变得健忘，注意力很难集中，爱钻牛角尖，常常自我否定。”姜思思说。

人的一生中不同阶段会遇到不同的压力，如何与压力共处反映了人对社会的适应能力。如何科学缓解压力？姜思思为大家提出3点建议。

要选择 不要兼顾

当面临压力大、事情多的情况时，不必追求兼顾，可以将需要做的事情按重要程度排序，优先处理排序靠前的事务。

照顾身体 安抚自己

研究表明，照顾身体可以减少自身对负面情绪的易感性。可以通过为身体提供其所需的健康饮食、睡眠、运动、疾病预防，以及积极治疗已存在的疾病来照顾身体。同时，安抚自己也很重要。安抚可以有效的缓解压力，可以通过抚触、香氛、音乐等安抚自己。

学习专业的减压技巧

瑜伽、太极拳、气功等都可以帮助缓解压力。工作之余花点儿时间练习，一定会有所帮助。（视频制作：实习生周怡廷）