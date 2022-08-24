注意！这款进口注射用浓溶液全国暂停销售和使用

人民网北京8月24日电 （记者孙红丽）国家药监局近日发布公告，暂停进口、销售和使用比利时UCB Pharma S.A.左乙拉西坦注射用浓溶液。

公告称，近期，国家药监局对比利时UCB Pharma S.A.组织开展药品境外非现场检查，检查品种为左乙拉西坦注射用浓溶液（进口注册证号：H20170341，规格5 ml:500 mg，商品名开浦兰）。

本次检查发现该品种部分批次产品标示的有效期与注册批准的有效期不一致，检查结论为该品种生产不符合我国《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求。

为保障公众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，国家药监局决定，自即日起，暂停该产品在中国境内进口、销售和使用，并对相关问题依法调查处理。各进口口岸药品监督管理部门暂停发放该产品的进口通关凭证。