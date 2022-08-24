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1分钟养生课

睡不着≠失眠 这些失眠的症状你有吗？

人民网记者 乔业琼

2022年08月24日08:18 来源：人民网

最近，失眠问题引发众多网友的关注。不少网友反映自己经常睡不着，不知道该怎么办。在本期《1分钟养生课》中，浙江省人民医院临床心理科副主任医师苏衡表示，失眠是很多人常见的问题，发生率大概在9%-15%之间，但诊断失眠是有相关标准的，不是说只要睡不着就是失眠。

苏衡表示，失眠通常有三种类型，一是入睡困难；二是睡眠较浅，易醒梦多；三是早醒且难以再次入睡。以上情况每周出现三次及以上，才能诊断为失眠。

“根据失眠的不同表现，可以采取不同的方法。”苏衡表示，对于焦虑引起的入睡困难，建议采取放松方法，深呼吸，身体放松，可少量服用抗焦虑药物，短期服用的副作用较小。对于睡眠较浅、易醒梦多的人群来说，往往情绪比较压抑，不善于宣泄表达，建议采取心理疗法，也可以服用相关药物。

“早醒的情况比较严重，可能是抑郁的表现。没有安全感，情绪低落等情况也容易导致早醒。建议前往心理科就诊，采取正规治疗方法，比如服用抗抑郁药物。”苏衡说。

此外，苏衡还建议，每天坚持半小时左右的中等强度运动，身体略微出汗即可，可以帮助睡眠。

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(责编：乔业琼、吕骞)


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