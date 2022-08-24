奈雪的茶：“制度+数字化” 探索全链路食品安全防控体系

守护舌尖安全，是每一个新茶饮品牌应尽的义务。正值2022年全国食品安全宣传周启动之际，新茶饮品牌纷纷展示在保障食品安全、创新食安管理等方面的探索成果。

作为倡导“让大家放心喝茶，安全吃包”的品牌，奈雪积极建设食安管理体系，凸显新茶饮头部品牌的食安管理示范作用。奈雪在实践中摸索出一套“制度监督”与“数字化监测”相结合的全链路食品安全防控体系，以实际行动有力地推动新茶饮行业食安管理迈向科学化、数字化发展，赢得了行业的认可。

该体系采取线上线下相结合的模式，线下积极搭建企业食安制度规范，落实双保险稽查制度，严格监测，有效改善食安环境；线上提升数字化运营水平，通过自动化设备、产品溯源预警机制，实现科技赋能食品安全。

“线上+线下”双保险稽查制护航 百位食安稽查员守护舌尖安全

奈雪有线上线下两支稽查团队，线下团队每月对门店进行定期检查和不定期抽查；线上团队全天在线对门店进行实时监控，及时汇总问题反馈给门店做自查改进。该制度推行2年来，稽查总数超12000次。

据悉，奈雪从2万员工中，精心挑选并打造了一支规模超百人的食安稽查员队伍。每位食安稽查员需要经过严格筛查、培训及考核，上岗后需遵守“五个到位原则”即“风险控制到位、原因排查到位、整改复查到位、科学奖惩到位、信息公开到位”开展工作。食安稽查员定期前往门店，对包括产品效期、环境卫生、食材储存、操作规范等在内的150多项内容食安管理细节进行逐一排查。

奈雪深圳地区的食安稽查员刘泽栋凭借细致严谨的工作表现，获得了2022上半年度“优秀稽查员”称号。他的日常工作就是下店排查各种食安隐患、对门店员工进行食安知识培训以及跟踪门店改进方案的落实。

在他看来，稽查其实就是一场耐力马拉松。一场稽查基本要持续3~4个小时，一个优秀的稽查员需要记住几百个SOP标准化流程，要在脑海里反复演练，形成条件反射，比如，看到抹布马上想到它的正确摆放位置、标准整洁程度，判断它是否达标。

刘泽栋说：“舌尖安全无小事，双保险稽查是为了让安全根植于每一杯茶的基因。让大家放心喝茶，安全吃包！”

产品预警机制赋能食品安全 筑建数字化食安防火墙

奈雪从2018年起开始探索数字化食安，目前通过自主研发的数字化系统及自动化设备，实现科技赋能，严把食品安全，严控食安风险。

在产品预警监测方面，数字化系统可根据线上销量对门店订货进行评估，减轻人为预判带来的损耗、储存压力；系统在录入原材料信息、打出食材标签后会自动记录时间，临期时会通过系统向门店发送预警信息，有效把控产品品质。

同时，奈雪已在120多家门店投入使用自动奶茶机等数字化设备，“下单—生成二维码—贴杯—扫码—制作”的过程中，员工只需扫码按键，减少人工操作引发的食安问题。此外机器有预警功能，防止茶汤果汁超过最佳赏味期等情况出现。

食品安全监管已经进入数字化和智能化的新时代，奈雪通过自主研发数字化系统，率先搭建覆盖研发采购、仓储物流、门店制售、会员管理等全链环节的数字化食安防火墙，展现了新茶饮企业积极拥抱数字化的开放心态。

编撰20余部内部食安管理制度 月月发布“食安自查报告”

奈雪在遵守国家监管标准之外，还编撰了《食品采购验收制度》《食品安全添加剂管理制度》《后厨卫生管理制度》等20余部业内高标准的内部食安管理制度。

据悉，为确保制度落地，切实提高食安管理水平，奈雪培训工作和后期监管工作的力度和频率要远高于行业平均水平，员工和门店都会以周、月、季、年为单位进行线上线下双重考核。2020年5月起，奈雪每月都会公布《舌尖安全自查报告》与消费者坦诚沟通问题、及时改善。至今已发布28期，处理问题超200起。

奈雪的茶首席运营官邓彬表示，奈雪从创立开始，就将食品安全管理作为企业的生命线。奈雪目前在全国拥有超过900家的自营门店和近2万名员工，所有门店均严格执行统一食品安全管理标准。在食品安全监管上，采取线上+线下稽查相结合的方式，并充分运用数字化工具，及时发现、解决问题，做到防微杜渐，确保为消费者提供安心的茶饮和烘焙产品。