南方大范围高温24日起将逐步缓和

本报北京8月23日电 （记者朱金宜）8月23日，中央气象台继续发布高温红色预警。受冷空气东移动南下影响，预计24日起，南方地区高温天气将逐步缓和，江汉、江淮地区有望率先缓解。

针对连日来南方大范围高温天气和罕见旱情，中国气象局23日组织专家对天气趋势进行解读。中央气象台首席预报员陈涛介绍，随着今年第9号台风“马鞍”生成，受北方冷空气南下及副热带高压减弱等共同影响，高温天气将逐步退场。24日起，江汉、江淮高温基本解除；26日起，四川盆地、江南高温范围有所减小、强度减弱，部分地区解除。预计到本月底，全国大部分高温天气将基本缓和。

中国气象局公共气象服务中心高级工程师袁彬告诉记者，预计23日至28日，四川东部、重庆部分地区仍将持续“极易发生中暑”的等级，提醒基础性疾病患者、户外工作人员等群体积极做好防暑降温措施。

袁彬表示，随着高温减退，长江沿线各省的电力负荷气象指数也将随之下降。预计24日至25日，南方大部光伏发电理论小时数可达5小时以上，有利于新能源发电对电力负荷的调度补充，用电紧张状况将略有缓和。但长江全流域缺水情况尚未缓解，仍需做好电力调度、供电应急准备工作。