中国同非洲国家开展疫苗合作成效良好

新华社北京8月23日电 （记者王宾、宋晨）记者近日从相关部门和企业获悉：自中非合作论坛第八届部长级会议以来，中国已向非洲27国提供1.89亿剂新冠疫苗，在非洲本地化合作生产年产能达到约4亿剂。中非团结抗疫合作持续取得新进展，不断推动弥合“免疫鸿沟”。

2021年11月，在中非合作论坛第八届部长级会议上，中方宣布将再向非方提供10亿剂疫苗，并将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

“中非合作论坛第八届部长级会议召开以来，中方一直以实实在在的援助项目支持非方抗击疫情和疫后恢复发展。相关工作取得显著成效，形成了一批早期收获。”国家国际发展合作署地区二司司长刘俊峰表示，中方近期还将陆续发运对肯尼亚、马里等国的疫苗和抗疫物资援助，将继续同非方一道共同推进有关抗疫合作举措落实。

中国企业为提高新冠疫苗在非洲可及性和可负担性发挥积极作用。国药集团中国生物积极与非洲各国开展疫苗合作，目前已获得47个非洲国家的准入许可，生产疫苗适用年龄覆盖3岁以上人群；科兴公司除了供应新冠疫苗外，还推进同非洲各国在临床研究、本地化生产、冷链仓储在内的多项合作，助力非洲疫情防控。

据悉，中非合作论坛第八届部长级会议召开以来，中方已向19个非洲国家增派医疗队员332人次，培训当地医务人员3600人次。此外，中方援建的非洲疾控中心总部项目预计2023年初完工，建成后将进一步助力中非双方开展公共卫生技术合作，帮助非方提升疫情防控能力。

刘俊峰表示，下一步，中方将继续向有需要的非洲国家提供疫苗和抗疫物资，开展医疗技术合作，帮助非洲国家完善公共卫生体系，支持非洲国家抗击疫情和疫后经济社会恢复发展，为构建更加紧密的中非命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 03 版）