高温天也会“冻”死人 专家提醒警惕户外“失温”

人民网北京8月23日电 （记者乔业琼）近日，一游客在浙江绍兴某漂流景区游玩时，出现急性失温，引发广大网友关注。据报道，当时气温41℃，为什么高温天也会出现失温的情况？对此，厦门大学附属第一医院急诊部副主任潘满冬表示，判断失温的关键指标是人体的核心温度，而非环境温度，如果人体的核心温度低于35℃，就属于失温。

潘满冬表示，失温指人体热量流失大于热量补给，从而造成人体核心区温度降低，并产生寒战、心肺功能衰竭等症状，甚至最终造成死亡的病症。

“人体的核心温度是固定在37～37.5℃，除了生病发高烧或者发低烧会有所波动，其他时候体温都是非常稳定的。人体表面温度有时候可以波动，但核心温度一定是稳定的。”潘满冬分析，环境温度、湿度、风力，是失温最常见的三个直接原因，在漂流时如果衣服湿透，高温蒸发带走了体内热量，就可能导致体温不断下降，从而引发失温。

潘满冬表示，当人体的核心温度低于35℃时，可能会出现起鸡皮疙瘩、哆嗦、打寒战等反应，这些反应会让产热增加，促使体温回升，这一期间立刻采取恢复体温措施，人体不会有太大损伤。但是，如果核心温度低于28℃，就可能会出现昏迷甚至心脏停跳的情况，需要立刻抢救，包括现场复温、心肺复苏等，并及时拨打120急救电话，等待救援。

户外“失温”后果严重，潘满冬提醒，外出时一定要做好充足准备。建议将备用干衣物，用防水袋装好，以便身上衣物湿掉时及时更换。随身携带食物，及时补充能量。如果发现自己有轻度失温的情况时，应马上停止相关活动，寻找庇护场所，立刻采取措施升高体温，严重时及时就医，评估病情并进一步诊治。

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