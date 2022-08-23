为癌症患者点亮生命的绿灯（平行病历·我这十年⑦）

2013年，我和家人从美国回到湖北武汉。十年间，祖国和家乡都发生了翻天覆地的变化。回首过往，我不禁心潮澎湃、思绪万千。尽管我去过很多地方，但我从未想过离开生我养我的这片土地，因为我的根在这里，我的热爱也在这里。我始终要求自己做一名合格的外科医生，以先进的医学理念和精湛医术，为患者服务。

回国后，我加入了武汉市中心医院，一年后走上了肝胆胰外科院区主任的岗位。如何带领团队在医疗技术上更进一步，如何以更优质的医疗服务回馈社会，成为摆在我面前的重要任务。

我坚信，医学的目的是治病救人，面对艰难险阻要有敢于突破的魄力和能力。在这一信念的支撑下，这些年我带领团队先后开展了腹腔镜下所有肝叶和肝段切除、腹腔镜胰头十二指肠切除、自体肝移植、单孔腹腔镜手术等一系列高难度技术，使学科整体技术水平跻身国内第一方阵，并在部分领域逐步形成了技术特色。

肝癌是严重威胁生命健康的疾病。怎样提高手术的治疗效果，始终是摆在外科医生面前的巨大挑战。7年前，有一位肝癌患者被诊断为难以切除的晚期肿瘤。他的夫人来到我的门诊，抱着一大堆检查资料，用满怀渴望的眼神看着我，希望能挽救她先生的生命。凭借在肝移植方面多年的经验和技术，我为患者设计了离体肝切除、自体肝移植手术。时间一年年过去了，患者目前生存状态良好。

还有一个孩子不满1岁的年轻妈妈，肝癌手术后3次复发，治疗陷入了绝境。当这位年轻妈妈找到我的时候，我和团队认真地研究了她的每一份资料，经过反复讨论确定手术切除仍是最优的选择。精心设计并做好充分准备之后，我带领团队成功完成了这台复杂的肝切除手术。术后，患者恢复顺利，赢得了生的希望。

作为外科医生，我敢于啃硬骨头，敢于向“不可能”说不，敢于守正出奇，可能就是这种骨子里倔强、不服输的性格，赋予我操刀上阵的勇气和为患者延长生命的底气。

外科领域的多年深耕实践让我认识到，仅有一双巧手和胆大心细是远远不够的，优秀的外科医生应该深入认识每一个生命的独特性，尊重个体化原则。为了让患者能够听懂医学术语，我针对患者的情况制作PPT，配以通俗易懂的语言，把患者关心的问题一个一个讲清楚，直到患者和家属理解为止。

每每如此，我感觉医生和患者、家属就像是一个战壕的亲密战友，我们一同克服千难万险、一起面对疾病挑战。有时候，一个眼神，一次握手，一个拍肩，都可以迅速缩短彼此之间的距离，给患者以抚慰，给家属以力量。看病，不仅要看临床资料、看病情，更要关照患者本身，了解患者的社会、心理情况。

6年前，一个中年妇女来找我看病，她被确诊为胆囊癌，已做过一次手术，找我咨询下一步该怎么治疗。沟通中，我感觉到她总是表现得犹犹豫豫。原来，她是单亲妈妈，家里还有一个患小儿麻痹症的女儿和一个儿子，都没有结婚。她既想能够治好病多陪子女一段时间，又担心胆囊癌预后不好导致人财两空。

了解情况后，我明确地告诉她，最好的方法就是再做一次根治性的切除手术，这也是对子女和家庭的负责。经过耐心沟通，患者终于同意行二次扩大根治手术，术后无瘤生存至今，身体情况一直很好。患者不仅预后良好，而且如愿见证了一双儿女成家立业，这是对我们努力付出的最好回报。

沧海桑田，因爱而暖。因为热爱，我把生命中最重要的十年献给了患者；同样因为爱，患者给了我生命中最真诚和质朴的回馈。未来，我将继续努力前行，用实际行动践行一名外科医生治病救人的承诺。

（作者为武汉市中心医院南京路院区肝胆胰外科主任）