家居产业涵盖家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业，是重要的民生产业，也是满足人民美好生活需要的重要载体。

近日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、国家市场监管总局等四部门联合发布了《推进家居产业高质量发展行动方案》（简称《方案》），以促进家居产业创新发展，培育壮大新增长点，为推动高质量发展和创造高品质生活提供有力支撑。

需求升级，明确五大任务

“今年上半年，我家购置的一套改善型三居室刚刚交付，现在正琢磨着如何布置家居。”家住河北省廊坊市的张静说，新家要有新气象，最好能有扫地机器人、智能洗衣机、智能空调、智能灯具等智能家居产品。

《方案》提出的重点任务，切中了消费升级需求。具体来看，主要有五大方面：

——夯实产业基础，提升发展动力。支持建立各类创新中心和公共服务平台，制定智能家居产业链图谱，加强关联行业在健康应用技术、智能家居集成、智能化解决方案等领域合作。同时，支持智能家电、绿色家具、智能照明等重点产品瞄准国际先进标杆进行技术改造。

——加快数字化绿色化转型，助推提质增效。推进5G、工业互联网、智能制造等技术深度应用。大力发展个性化设计、用户参与设计、交互设计，推广因需定制、反向定制等新模式，培育发展共享制造平台。积极推行家居包装材料减量化，采用环保可回收包装材料。

——推进培优育强，巩固提升产业竞争力。培育一批“链主”企业，鼓励跨行业强强联合，在家居领域开展优质中小企业梯度培育工作。持续推进重点行业品牌建设，加强成果发布和交流推广，支持举办国际家居博览会等活动。

——扩大优质供给，提升供给结构适配性。推进5G与智能家居融合，推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。支持企业在产品智能应用基础上，拓展衣、食、住、学、娱、康、养等场景体验和增值服务。

——加大应用推广，释放家居消费潜力。开展网上购物节等促消费活动，鼓励智能家居体验馆等新零售发展并向社区下沉。鼓励企业针对农村市场开发个性化、定制化、健康化智能绿色家电产品，开展促销让利、以旧换新、以换代弃等活动，促进农村居民升级消费。

贝壳研究院分析师汤子帅认为，在消费升级的大背景下，人们对家居产品和服务的要求越来越高。家居产业呈现融合化、智能化、健康化、绿色化发展趋势，但也面临重点行业创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题。

“《方案》提出，到2025年‘初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环’。这无疑给未来家居产业高质量发展规划了清晰图景，也给整个家居市场带来了利好。”汤子帅说。

供给跟上，企业普遍反响积极

家居产品属于耐用消费品，是仅次于汽车的家庭第二大消费支出。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群……《方案》提出的目标，让很多企业看到了商机。

有的积极提升服务质量。圣都家居装饰有限公司的服务范围涵盖房屋装修设计、施工、材料等各个环节。在圣都家装创始人颜伟阳看来，家居装饰是一个看重服务的行业，其高质量发展离不开服务质量的提升。

“支持企业践行绿色设计理念，强调增加健康智能绿色产品供给，为企业进一步发展指明了方向。”颜伟阳说，传统家装存在供应链冗长、流程不规范、施工周期长等问题，为此，圣都积极打造智能化、数字化赋能的新型家装模式，提供高品质的全屋整装服务。“我们一方面积极致力于甄选更环保、性价比更高的材料；另一方面，通过自主研发的管理中台完成智能派单、电子合同、工地播报等任务，提升管理效率。”他说。

有的发力打造智能系统。据华为终端BG首席战略官、全屋智能产品线总裁邵洋介绍，华为聚焦智能家居前沿领域，将空间内的智能带电设备进行数字化及联网化，实现全屋互联。不久前，华为刚发布了“全屋智能2.0”整体解决方案，通过提供桌面中控、系统直达、可视可说等全新的空间交互体验，让消费者对空间有了更便捷的掌控感。

邵洋说，《方案》给出了到2025年的发展目标，明确了13项重点任务，为目前较为分散的智能家居行业提供了清晰指引，将有力促进智能家居产业高质量发展。接下来，华为将不断围绕消费者体验加快核心技术研发，积极开展生态和子系统构建，为百姓提供更加优质的国产化智能家居服务。

有的主动赋能零售平台。“‘推广因需定制、反向定制’‘鼓励电商平台、线下卖场设置专门版面及区域’等内容，与企业发展方向非常契合。”苏宁易购线下运营总部副总裁、苏宁易家业务负责人何晓伟说，企业将积极响应《方案》，从消费新需求、新趋势出发，提升商品组合、物流履约、细分场景运营三大零售服务能力。

“首家苏宁易家广场已于8月18日开业。其中，超过8000平方米将用于全屋场景的打造。今年我们还规划打造10家苏宁易家广场店及旗舰店。”何晓伟说，苏宁易购将以遍布全国县镇市场的超11000家零售云门店为支点，积极开展以旧换新和新家电下乡等促消费活动，助力优质家电家居商品和服务加速下沉。

住“优”所居，为稳经济助力

家居产业品类多、产业链齐备，对于稳定传统工业基本盘十分重要。2021年，家电、家具、照明电器、五金制品4个重点行业规上企业营业收入达3.8万亿元，占轻工业比重近20%。

工信部消费品工业司相关负责人表示，《方案》围绕高质量发展方向，提出产业发展目标和重点任务，引导资源要素向推动家居产业高质量发展集聚，有利于提振发展信心、营造有利环境。

选择更多了，消费者期待更高——

“我家上次装修还是1997年。去年小区组织完成了老旧小区的改造升级，现在我正计划重新装修一下家里。”家住北京市大兴区的李国峰大爷说，自己最近关注到环保漆、可视监控智能门锁、智能冰箱等新产品。“我主要担心这些产品会不会有失灵、断网、维修等问题，希望未来会有更多质量过硬的产品供选择。”李国峰说。

在陕西省铜川市的小伙子唐杨看来，装修和家居消费是家庭花钱的“大头”，对家居行业进行政策引导，可以让消费者有更多选项、更加安心。“我家已经安装了智能门锁、智能灯开关、智能窗帘、智能花洒等轻智能化设施，不仅价格划算，用起来也方便。”唐杨说，如果未来“因需定制”“反向定制”类的家居产品和服务性价比能进一步提升，自己也会考虑订购一些相关产品。

商机更广了，行业信心更足——

据宜家中国副总裁阮林娟介绍，中国是宜家最重要的战略市场之一，也是除瑞典以外唯一拥有完整宜家价值链的市场。业务范围覆盖产品设计、测试、生产、采购、仓储及配送、零售、购物中心等各环节。阮林娟说，在服务中国消费者的20多年里，宜家看到了中国消费者对家居生活需求正变得更加多样化、个性化。

“《方案》的实施将进一步推动中国家居行业发展、更好满足中国消费者的家居生活需求。”阮林娟说，新型城镇化的稳步推进在拉动中国经济增长的同时，也持续促进着家居品牌消费、品质消费的发展。宜家希望与中国合作伙伴一起，顺应中国家居产业转型升级中蕴含的新机遇，推动在华业务高质量发展，助力中国经济稳定增长。

汤子帅说，中国人的住房消费理念正在由“住有所居”向“住优所居”转变，房屋质量、空间布局、家居配套共同构成了人们对“好房子”的期待。今后，在满足消费者对美好生活追求的过程中，家居行业发展空间会更大，对中国经济增长的贡献将更多。