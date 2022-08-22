心脏放了支架 一年内要做好8件事

要预防心脏病复发，植入支架后的第一年是最关键的一年，这一年要做到哪些事呢？应急总医院心血管内科副主任医师范煜东告诉心脏病患者，要注意以下8点。

按时服药必做到 抗凝药和他汀是维护支架保证，是防止血管再次发生病变的基础，必须坚持服用。

用药观察要仔细 患者服药的同时，还要注意自我观察。发现大便呈黑色、黏膜皮下出血等要及时就医。

饮食一定得控制 戒烟限酒，日常饮食要多吃蔬菜水果，少肉多鱼，适当喝牛奶。避免吃含胆固醇和油脂较高的食物，饮食要以清淡和健康为主，可以起到良好的保养效果。

平时记得多饮水 做完心脏支架一定要多饮水，这样可以预防血栓的形成，也可以降低血液的黏稠度，改善血液循环。最好是养成定时饮水的好习惯，早晨起床后喝一杯200毫升温水，上午和下午喝水量不低于1000毫升，晚上9点后最好少喝水，避免夜间起夜次数，从而影响睡眠质量。

控制情绪要和谐 多和大家聊天沟通，说说笑笑，情绪平和、不激动、不生气，保持心情开朗也很重要。一定要避免情绪大起大落和过度的波动，防止导致自身的心率受到严重的影响，不利于心脏健康。

锻炼身体要适量 身体锻炼要科学合理、循序渐进，行走的速度、步伐以感觉舒适为标准。从舒适的散步开始，日渐增加散步的时间和距离，以自己能够耐受为准。

定期检查不要忘 控制好血压、血脂、血糖，重视原发病的治疗和定期检查。每2至3个月复查一次，如果指标高于正常范围，就要积极采取治疗措施。

过度劳累要避免 做过心脏支架手术一年后需要注意避免身体过度劳累和从事重体力劳动，这样有可能会导致心率加快，不利于自身的心脏功能维持。要保持规律作息，养成早睡早起的习惯，晚上11点之前上床睡觉，避免熬夜。（来源：北京青年报）

文/莫鹏（应急总医院）