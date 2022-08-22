香港逾6千名幼童接种新冠疫苗 未发生异常事件

香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂21日发表网志称，过去一个月，香港有约6400名6个月至3岁的幼童接种了首剂新冠疫苗，除接种后短暂轻微不适如发热、针口红肿或皮疹外，并未有任何严重或非预期异常事件。

卢宠茂在网志中表示，在过去一星期，再多了幼儿、年纪很小的儿童，感染新冠肺炎后变为重症而要接受深切治疗的个案，令他心痛。他希望医生同业主动向父母提供专业意见，并按小朋友的身体情况提供耐心解说，劝喻他们让孩子接种疫苗。

他还说，长者亦是疫情下最受影响的高危群组之一，目前院友的第一及第二剂接种率已分别上升至约94%及90%，第三剂的接种率亦已达到53%。相比起整体人口93%的首剂疫苗接种率，60岁或以上的长者只有约八成接种了首针，约35万名长者仍未接种任何新冠疫苗，是相当危险的信号。

他称，在第五波疫情呈报个案中，超过95%死亡个案为60岁或以上长者，当中大部分死亡个案均是未接种疫苗的人士。