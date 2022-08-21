探访“学习困难”门诊：家长上来就问“怎么提高成绩”

“学习困难”到底看的什么病？能不能让学渣逆袭成学霸？记者带你一探究竟

重医门诊首日接诊13个孩子 家长上来就问“怎么才能提高成绩”

近日，北京、重庆、上海、武汉等地多家医院开设的“学习困难”门诊引发热议。学习成绩差、对学习不感兴趣、注意力不集中一直是困扰学生、家长的问题，现如今还有专门的大夫能治疗这些问题！“学习不好真能治？”“学习困难怎么治？”……网友提出了各种问题。

“学习困难”门诊到底是怎么看病的？看的又是什么病？记者来到医院一探究竟。

外省家长连夜赶来

重医附属儿童医院两江院区儿童保健科“学习困难”门诊8月19日开诊，在儿童心理健康领域工作多年的陈立任主治医生。不止重庆，北京、上海、武汉、南京等地也开设了“学习困难”门诊。许多家长不远千里带着孩子到这些门诊，希望在这一间小小的诊室里，找到学习的密码。

在门诊部5楼，记者看到“学习困难”门诊外等待的家长并不多，因为当天上午，该门诊只接诊13个孩子和他们的家长。虽然相比其他门诊半天动辄超过50-70个号相差甚远，但陈立医生仍看诊几乎看到了中午1点。

13个来看诊的孩子，大多数还在上小学。9岁的林林开学后就要上3年级了，家住四川的他前一天就和妈妈赶到重庆，就是为了能在19日上午就诊，“当时挂到号了特别高兴，立马就订了附近的酒店。”林林妈妈介绍，儿子平日里活泼好动，而且很聪明，但一提起学习就提不起劲，而且总和老师对着干，家长带着测过智力，发现智力并没有问题，“我们也想过其他办法，都没用，看到重医开设了这个门诊，就专程来看看到底怎么回事。”

一个孩子看诊近半小时

“学习困难”门诊是如何看病的？记者在现场看到，当一个孩子来看诊时，医生的面诊接近半个小时，不仅详细了解了家长口中孩子的问题，还会请家长和孩子分别单独留下，询问相关问题。除此以外，孩子的身体状况、智力状况、逻辑思维能力、是否有情绪障碍、是否有多动症等都得检查。检查结束后，诊疗并未结束，家长需要带回专业的问卷，请孩子的老师和带养人分别作答，“这是为了了解孩子在学校和家庭的情况，看在学校和在家的情况是否一致，可能存在哪些潜在问题。”陈立主任介绍，“学习困难”有可能是多种情况引起的，而不可能是简单的“孩子不想学”。有时，孩子的学习困难还和家长有关。

当天上午，一位家长带着孩子来诊疗后，检查结果显示孩子的智力等多方面都发育正常，陈立将家长单独留下询问后才得知，孩子的家长长时间存在焦虑情绪，父母之间的关系也很僵硬，“因为父母的原因，孩子的情绪产生障碍，也是会出现学习困难症状的。”

而在另一个孩子身上，陈立给出了让家长意想不到的诊断。因为孩子的成绩在班里一直属于倒数，家长带着孩子来看诊。孩子最终诊断为注意缺陷多动障碍，但陈立告诉家长，经过诊断，孩子的空间构像能力表现力非常优秀，“以后可以多发展类似的兴趣，也可以看孩子以后是否有兴趣往专业方向发展。”这让孩子妈妈感到意外，“我以前从没发现他这些长处，以前只觉得他不爱学习，也没想到原来是注意缺陷多动障碍导致的。”

多种因素造成“学习困难”

在问诊过程中，陈立听到家长最多的话是“怎么才能提高成绩？”“娃儿就是不爱学怎么办？”在她看来，这些认知都很片面，重要的不是成绩变好，而是找到背后的原因，帮助孩子健康成长，最大程度发挥孩子的发育潜能。

哪些孩子需要来看“学习困难”门诊呢？陈立说，学习困难常见于6到18岁的学龄儿童，到门诊就诊最集中的年龄段是小学阶段的孩子。他们有的是“不愿学”，表现为多动、注意力不集中、缺乏自信；而有的则是“不能学”，表现为自闭、读写障碍、数学障碍、智力障碍等状况。陈立介绍，“学习困难”是症状表现，是多种因素综合作用的结果，要治疗的是背后的疾病，有时甚至需要家长一起接受治疗。目前来看，造成孩子学习困难的原因多为三种：发育行为障碍性疾病、心理情绪问题以及教育环境和学习习惯的问题。在发育行为障碍性疾病中最常见的是特定学习障碍、注意缺陷多动障碍等，还有一些如孤独症谱系障碍、智力障碍、语言障碍、视听障碍等也会导致学习困难，建议早发现、早干预。

陈立特别强调，情绪障碍引起的学习困难，往往会被家长误认为“叛逆”“不听话”，实际上孩子可能已经出现了焦虑抑郁的情况，必须要进行专业的治疗，让孩子回归正常的学习生活。

重庆晨报·上游新闻记者 石亨