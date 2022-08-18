重庆市新增本土确诊病例1例 新增本土无症状感染者3例
中新网8月18日电 据重庆市卫健委网站消息，8月17日0—24时，重庆市新增本土确诊病例1例(九龙坡区)，新增本土无症状感染者3例(渝北区1例、沙坪坝区1例、九龙坡区1例)，均在隔离管控人员中发现；治愈出院本土确诊病例6例(合川区2例、沙坪坝区1例、九龙坡区2例、南岸区1例)，解除本土无症状感染者医学观察2例(九龙坡区)。
截至8月17日24时，重庆市现有本土确诊病例22例(江津区1例、合川区4例、沙坪坝区6例、九龙坡区7例、渝北区1例、璧山区2例、巫溪县1例)，现有本土无症状感染者29例(合川区8例、沙坪坝区7例、九龙坡区7例、南岸区3例、丰都县2例、渝北区2例)。
8月17日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者；治愈出院境外输入确诊病例1例(新加坡)。
截至8月17日24时，重庆市现无境外输入确诊病例，现有境外输入无症状感染者3例(新加坡1例、泰国1例、老挝1例)。
重庆市8月17日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：
一、九龙坡区
九龙坡区确诊病例11，系市外重点地区返渝人员。8月17日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。
九龙坡区无症状感染者9，系九龙坡区确诊病例7的密切接触者。8月17日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。
二、渝北区
渝北区无症状感染者2，系市外重点地区来渝人员。8月17日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。
三、沙坪坝区
沙坪坝区无症状感染者9，系沙坪坝区无症状感染者7的密切接触者。8月17日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。
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