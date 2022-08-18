海口“服务专班”助力滞留旅客顺利返程

8月16日10时，伴着一声汽笛，海口9号轮渡在海口新海港起航，驶入琼州海峡。首批健康管理驿站滞留的152辆车、872名旅客顺利登船离岛。

疫情发生以来，大量游客滞留海口市。为防止疫情扩散，帮助滞留旅客及时返程，海口市设置“滞留旅客服务专班”，调动全市党员力量，深入一线为滞留旅客提供点对点服务，酒店、公安、公交、港口多部门联动提供服务保障。

“海口各项政策都落实得非常快。”在海口市新海港轮渡码头，即将登船的广东汕尾市民何女士告诉记者。

8月9日，海南省新冠肺炎疫情防控指挥部发布分类分批安排滞留旅客返程的公告。海口市随即按照分类施策、分批转运、安全有序、严防外溢等原则，动态完善旅客离岛措施。11日，海口正式对外发布具体受理滞留旅客离岛返程事宜公告。

8月12日凌晨，首批660名滞留旅客通过闭环转运的方式搭乘飞机离岛返程。同日，海口发布《关于滞留旅客从港口码头火车站离岛的通告》，已入住健康管理驿站取得健康监测证明且符合离岛条件的旅客于8月16日起陆续离岛。

8月16日，海口市第一批共3024名旅客已完成健康管理驿站的健康检测，从港口码头离岛返程。航空方面，16日当天计划执飞城市30个，截至15时，已执飞航班54架次，已运送旅客7052人，还有72架次航班待执飞，预计全天运送旅客1.7万人。

海口市委外事办主任蔡娜介绍，服务专班下设美兰机场工作组、新海港工作组、秀英港工作组等5个小组，并与市疫情防控指挥部机场驻点组合署办公。

据统计，8月14日运送旅客突破万人次，截至8月17日上午，机场、港口共运送旅客54175人。

成立专班以来，海口组织力量在全市范围内开展滞留游客大走访活动，为每位滞留游客配备一名服务专员，通过多种方式帮助旅客度过健康观察期。

为解决人员不足问题，专班成立当天，海口市委组织部连夜召集4个区的疫情防控社区工作专班召开视频会议，紧急研究部署抽调懂政策、懂业务、能力强的基层党员干部组成一线骨干，全力以赴服务滞留旅客。

8月13日上午，970名服务专员全部到达各区点位，进驻酒店做到“面对面”“一对一”服务。截至8月15日，海口全市已有5569名服务专员下沉酒店开展服务保障工作。

“天气这么热，你们辛苦了！”8月16日，广州旅客苗女士一家四口在海口新海港轮渡码头完成地点码、通信行程卡、采样卡、健康监测证明、船票信息查验后，与港口工作人员挥手告别。

据介绍，为做好自身防疫工作，确保返程人员出岛过程中防疫零风险，港口从业人员自8月13日起启动港区防疫临时闭环管理应急方案。

针对所有进港旅客，海口市坚决贯彻落实“点对点”闭环管理要求，实行健康管理驿站工作机制。8月13日至今，海口市已公布4批次53家健康管理驿站，接受9103人预约，截至8月15日已入住6670名旅客。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 06 版）