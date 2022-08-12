让我们的梦境作一幅画

脑机绘梦作品示意图。

图片由受访者提供

本报北京电 （申奇）体验者佩戴脑机设备进入梦乡后，系统自动捕捉记录人的脑电波数值，不一会儿，脑电数据生成一幅抽象的画面……如果体验者做的是好梦，系统会生成明快活泼的画面；反之，生成的画面色调偏冷暗压抑。

这样的“脑机绘梦”系统由清华大学未来实验室自主研发。该项目负责人陈赟冰博士介绍，它是基于神经科学和脑科学的生理信号和脑电信号的采集、数据处理和分析及算法设计，转化成抽象的画作，目前系统内的可视化画作有十几种风格，有参考中西方艺术大师的作品，也有自主设计艺术的风格。

“脑机绘梦”能具体呈现人的梦境内容吗？清华大学未来实验室主任徐迎庆教授表示，人的梦境内容属于个人隐私，“脑机绘梦”系统的脑电信号只是形成一些波形，通过系统分析和算法设计，将脑电数据转化为抽象的画面，和梦的内容本身没有直接关系。“比如梦见和朋友一起开心地吃饭、梦见出去骑自行车，两个完全不一样的梦，脑电信号可能很近似。”徐迎庆说，这个项目希望探索未来人机交互或脑机交互的可能性，同时通过与心理医生的合作，探索对一些特殊人群如自闭症儿童进行心理辅导的可能性。

“‘脑机绘梦’系统今后可能结合智能家居等设备，通过灯光、味觉、听觉等来进行梦境疗愈探索。”陈赟冰介绍，例如当人在做噩梦时，可触发智能家居的开关，通过微弱的灯光、轻微的音乐或淡淡的香味，引导梦境的走向，疗愈人内心的紧张或痛苦情绪，“该项目可用于睡眠检测、健康管理及心理疗愈等领域，例如帮助抑郁症患者调节情绪。”据介绍，“脑机绘梦”是清华大学未来实验室研究的阶段性成果之一，该系统将在8月24日至30日在广东省广州市举行的淘宝造物节首次公开亮相。