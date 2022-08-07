海南本轮疫情累计报告1140例阳性感染者，8月7日启动全省全员核酸检测

8月7日，海南省召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，会上通报：8月7日0时—12时，全省共报告本土新冠病毒阳性感染者182例，其中，确诊病例104例（三亚市74例、儋州市19例、东方市3例、海口市3例、琼海市2例、陵水县1例、乐东县1例、五指山市1例）；无症状感染者78例（三亚市70例、儋州市4例、陵水县2例、五指山市1例、万宁市1例）。

会上介绍，本轮疫情以来，累计报告1140例阳性感染者，其中827例确诊病例（三亚市689例、儋州市46例、东方市25例、陵水县21例、临高县15例、万宁市9例、海口市7例、乐东县6例、澄迈县4例、五指山市3例、琼海市2例）；无症状感染者313例（三亚市282例、陵水县15例、琼海市5例、儋州市5例、乐东县2例、五指山市2例，万宁市、临高县各1例）。本轮疫情社区传播范围较广，疫情已形成一定规模且仍处上升期，并呈扩大趋势；新增感染者中管控人群比例逐渐提高。感染者症状轻微，无重症、危重症病例。

在国务院联防联控机制综合组海南工作组的大力支持下，对接7个省市选派175名流调和卫生监督人员，15个省市（广东、上海、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、陕西）199万管/日核酸检测能力驰援海南省。从8月7日开始启动全省全员核酸检测工作。加快流调溯源，及时划定和公布中高风险区。截至8月7日10时，公布高风险区223个、中风险区122个。