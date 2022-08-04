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深化医改取得明显成效——

加快构建有序就医新格局

2022年08月04日08:14 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月3日电  （记者白剑峰）国家卫生健康委日前在北京召开新闻发布会，介绍各地深化医改工作进展成效。国家卫生健康委体制改革司司长许树强指出，党的十八大以来，各地大力推进深化医改任务的系统集成、落地见效，取得了积极进展和明显成效。

　　因地制宜推广三明医改经验取得新突破。各地贯彻落实推广三明经验的要求，因地制宜加大推广力度。各省份和新疆生产建设兵团都制定了推广三明医改经验的实施方案，按照“腾空间、调结构、保衔接”的要求，推进药品耗材集中带量采购、医疗服务价格、薪酬制度等方面的联动改革。

　　加快构建有序的就医和诊疗新格局。各地加快优质医疗资源扩容和区域医疗均衡布局。国家区域医疗中心在黑龙江、西藏、宁夏、新疆等20个省份落地，填补了地方在肿瘤、心脑血管疾病、儿科等方面的短板弱项，相关专科跨省就医流向明显减少。

　　推进公立医院综合改革和高质量发展。各地深化公立医院综合改革，2017年所有公立医院取消药品加成，2019年取消耗材加成，同步调整运行机制。不断加强党对公立医院的领导，完善医院内部管理制度，深化人事编制制度改革。上海等11个综合医改试点省份率先以省为单位推动公立医院高质量发展，探索各级各类、分门别类的公立医院高质量发展路径。北京、上海、广东等9个省份大力支持大型高水平医院开展试点，打造公立医院高质量发展的样板、现代医院管理制度的模板。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月04日 14 版）
(责编：乔业琼、杨迪)


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