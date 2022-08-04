上海新增本土无症状感染者2例

中新网8月4日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年8月3日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者2例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年8月3日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年8月3日0—24时，新增本土无症状感染者2例。

无症状感染者1，居住于虹口区，

无症状感染者2，居住于嘉定区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年8月3日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例，其中来自美国2例，来自加拿大2例。

病例1为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年7月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年7月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为丹麦籍，在丹麦生活，自丹麦出发，于2022年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在俄罗斯工作，自俄罗斯出发，于2022年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在新加坡探亲，病例7为新加坡籍，在新加坡生活，病例6、病例7自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年8月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在喀麦隆工作，自喀麦隆出发，经法国转机，于2022年8月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者79人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年8月3日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在新西兰留学，自新西兰出发，于2022年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在俄罗斯工作，自俄罗斯出发，于2022年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者4在法国工作，无症状感染者5在法国留学，无症状感染者4、无症状感染者5自法国出发，乘坐同一航班，于2022年8月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年8月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在尼日利亚工作，自尼日利亚出发，经法国转机，于2022年8月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、无症状感染者9均为中国籍，在西班牙工作，自西班牙出发，乘坐同一航班，于2022年8月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者223人，均已落实集中隔离观察。

2022年8月3日0—24时，解除医学观察无症状感染者22例，其中本土无症状感染者15例，境外输入性无症状感染者7例。

2022年7月3日0时至2022年8月3日24时，累计本土确诊153例，治愈出院156例，在院治疗21例，死亡0例；无症状感染者650例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年8月3日24时，累计境外输入性确诊病例4937例，出院4861例，在院治疗76例。现有待排查的疑似病例0例。