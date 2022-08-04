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多部门印发通知——

健全防暑工作制度 及时发放高温津贴

2022年08月04日07:51 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月3日电  （记者李心萍）近日，人力资源社会保障部、全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、全国工商联联合印发了《关于做好高温天气下劳动者权益保障工作的通知》（以下简称《通知》），要求做好高温天气下劳动者合法权益保障工作，最大限度减少高温天气作业对劳动者身体健康带来的危害，全力保障劳动者生命安全和身体健康。

　　《通知》强调，各级协调劳动关系三方要指导和督促用人单位根据本单位生产特点，合理安排劳动者在高温天气下的户外工作时间，尽量避开酷热时段作业，适当增加劳动者休息时间和轮换班次，尽量缩短室外连续工作时间。要指导和督促用人单位落实各项防暑降温措施，对不适宜高温天气作业的劳动者及时协商调整工作任务，并及时向符合条件的劳动者发放高温津贴。

　　《通知》要求，各级人力资源社会保障部门要加强执法检查，畅通举报投诉渠道，依法查处用人单位违法行为。各级工会要认真履行监督检查职责，督促用人单位落实劳动保护和防暑降温规定。各级企联和工商联要引导企业积极承担社会责任，关心关爱劳动者身心健康，落实好防暑降温各项措施。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月04日 14 版）
(责编：乔业琼、杨迪)


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