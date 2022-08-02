多部门联合发文要求加强高温天气下劳动者权益保障

新华社北京8月1日电（记者姜琳）记者1日从人力资源和社会保障部获悉，人社部、全国总工会等多部门近日联合印发了《关于做好高温天气下劳动者权益保障工作的通知》，要求各级协调劳动关系三方指导和督促用人单位合理安排劳动者在高温天气下的户外工作时间，尽量避开酷热时段作业，适当增加劳动者休息时间和轮换班次，尽量缩短室外连续工作时间。

通知强调，要指导和督促用人单位落实各项防暑降温措施，对不适宜高温天气作业的劳动者及时协商调整工作任务，并及时向符合条件的劳动者发放高温津贴。

通知提出，各级协调劳动关系三方要充分认识做好高温天气劳动保护工作的重要性和紧迫性，加强组织领导，密切协同配合，指导和督促用人单位落实好高温天气下保障劳动者合法权益的主体责任。包括健全防暑降温工作制度，加强劳动者身体健康检查，合理调整劳动者工作时间，科学确定劳动强度；全面改善劳动条件，开展高温天气作业危害及防护等职业健康知识培训；完善劳动者高温天气作业时突发疾病应急处置预案，及时组织救治，最大限度减少高温天气作业对劳动者身体健康带来的危害，全力保障劳动者生命安全和身体健康。

通知要求，各级人社部门要加强执法检查，畅通举报投诉渠道，依法查处用人单位违法行为。各级工会要认真履行监督检查职责，督促用人单位落实劳动保护和防暑降温规定。各级企联和工商联要引导企业积极承担社会责任，关心关爱劳动者身心健康，落实好防暑降温各项措施。