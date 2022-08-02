这项新国标让手机更安全

新一代信息技术快速发展，手机等电子设备安全成为消费者关心的话题。近日，国家市场监督管理总局（标准委）批准发布了GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》强制性国家标准，将于2023年8月1日正式实施。消费者在日常生活中所用到的电子产品的安全问题，都可以在该标准中找到对应的技术要求。

市场监管总局标准技术管理司一级巡视员国焕新介绍，该标准的前身是两项强制性国家标准，分别是《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》和《音频、视频及类似电子设备 安全要求》。

新版标准主要有两方面突出改进。一是适用范围进一步扩大，涵盖了音频、视频、信息技术和通信技术设备的所有产品，顺应了当前技术产业发展趋势。二是技术上优化升级，运用安全工程理念，提出能量分级，全面考虑了各类电子产品在使用过程中可能出现的电击、着火、过热、声光辐射等六个方面的危险来源，并提出相应的防护要求与试验方法，助力电子产品安全防护精准化、科学化、规范化。

“新版国家标准充分考虑了与消费者人身财产安全密切相关的新技术、新产品、新应用，以及由此带来的安全风险和隐患。”中国电子技术标准化研究院副院长刘贤刚举例说，无线充电功能的广泛使用带来了安全问题，当消费者将钥匙、硬币等金属物品放置于无线充电器上时，无线充电器可能会通过能量传输使金属物品产生高温并带来灼伤、着火等危险。对此，新国标明确要求无线充电器需要具备识别金属异物的功能，并及时停止对异物进行能量传输。

随着电子设备多媒体功能的普及，具有个人音乐播放器功能的手机、头戴式耳机、蓝牙耳机等产品深受消费者青睐，但如果在佩戴耳机时耳机音量过大或收听时间过长，将会对人的听觉带来伤害。新国标从耳机声压级限值等方面提出了安全要求，保障消费者的听力健康：在一定时间内累计超过在规定限值以上时，电子产品应给出警告并要求使用者确认，在不确认的情况下则自动降低到安全音量。

此外，越来越多的便携式电子产品采用了可充电电池供电，由此带来过热、灼伤等安全隐患。新国标对电池安全问题进行了重点考虑，规定电池的温度保护、外壳防火、跌落防护等安全要求，并充分考虑了因钥匙、项链等金属物体短接电池而造成短路，以及由上述问题引发的漏液、燃烧、爆炸等安全问题。

国焕新表示，新版标准的发布实施有利于电子产品生产企业实施标准。“之前两项标准适用范围各有不同，导致诸多企业生产设计电子产品选用标准存在困惑。”他说，新版国标合并后，解决了以往适用标准界定难的问题，实现了产品生产、检测、抽查“一把尺子”，减轻了企业负担，提高了市场运行效率。

新版标准也有利于促进中国电子产品出口贸易。据介绍，新版标准修改采用了国际标准IEC 62368-1，主要技术内容与国际保持一致。企业按照新版国家标准生产电子产品就能符合国际安全评估体系要求，从而消除国际贸易技术壁垒，助力中国电子产品“走出去”。