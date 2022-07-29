第十四届健康中国论坛在京举行 医药发展、疫情防控成热点话题

7月28日上午，由人民日报健康客户端、健康时报主办的第十四届健康中国论坛在北京开幕。来自人民日报社、国家卫健委、国家医保局等相关部门领导，两院院士、权威专家、知名学者围绕“十四五”健康中国行动和医药健康发展的热点问题展开研讨。

第十四届健康中国论坛开幕式直播现场。

谈医药发展，大数据和元宇宙将带来巨大变革

“健康医疗大数据应用‘互联网+服务’是健康中国建设的重要内容之一。”原国家卫生和计划生育委员会副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃分享了健康医疗大数据在“互联网+服务”的应用。

金小桃会长提到，几年来的实践，充分说明大数据应用互联网+是解决群众看病就医问题，提高群众获得感的有效行动，是促进大健康事业产业融合发展，有效贡献数字经济的新动力，未来要更加注重问题导向，促进高质量发展，更加注重新型前沿技术和形成新的动力，更加注重中西医结合，打造中国特色。

原国家卫生和计划生育委员会副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃发表主旨演讲。

“在医疗行业，元宇宙正在掀起新的创新浪潮。”国家科技部原副部长吴忠泽在论坛上介绍，元宇宙就是运用数字孪生、虚拟现实、增强现实、5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿数字技术，进行连接与创造的、与现实世界映射与交互的虚拟世界。预计将在远程医疗、医疗教学、外科手术和护理、智能健康管理等方面带来巨大变革，不仅如此，元宇宙的融入或会突破长期存在的地区之间医疗资源不平衡、不合理难题，使医疗资源分配和利用较为平衡、合理。

国家科技部原副部长吴忠泽在第十四届健康中国论坛上发表主旨演讲。

谈改革成效，数据见证健康中国成果

“2021年我国居民人均预期寿命提高到78.2岁。”第十四届健康中国论坛上，国家卫健委规划发展与信息化司毛群安司长表示，健康中国行动2022年的主要目标已提前实现，我们建立了国家健康科普专家库和资源库，居民健康素养水平提升到25.4%，经常参加体育锻炼的比例达到37.2%，妇女儿童的两个纲要“十三五”的规划目标全面实现。大家关注的重大疾病，心脑血管疾病、重大慢性病以及各类重点传染病有效遏制了发病率上升的势头。

国家卫健委规划发展与信息化司毛群安司长在第十四届健康中国论坛上致辞。

“《“十四五”全民医疗保障规划》提出推进公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保‘五个医保’建设。从目前实施情况看取得积极成效。”国家医疗保障局规划财务和法规司司长王文君在论坛上指出，2021年，全国基本医疗保险参保人数13.63亿人，参保率持续稳定在95%以上。职工和城乡居民医保政策范围内住院费用基金支付比例分别为80%和70%左右，异地就医直接结算服务已覆盖全国所有统筹地区。从2018年起，连续4年动态调整优化药品目录，累计将507个临床价值高、患者获益明显、经济评价优良的药品纳入支付范围。截至2022年3月底，协议期内谈判药品通过谈判降价和医保报销，累计为患者减负3000亿元。

国家医疗保障局规划财务和法规司司长王文君在第十四届健康中国论坛上致辞。

谈疫情防控：向科学要答案

论坛上，中国工程院院士张伯礼、中国科学院院士高福、中国工程院院士蒋建东、中国工程院院士陈志南等四位院士，围绕中医药发展、医药创新等行业热点问题进行分享，同时就疫情防控问题分享了自己的观点。

中国工程院院士、空军军医大学国家分子医学转化中心主任陈志南院士表示，新冠疫情到目前已经持续三年，全球累计确诊病例超5.57亿，死亡人数超过635万。全球疫情经过前五个高峰以后，进入第六个高峰。由于病毒的持续变异，传播速度倍增，突破性感染频发，全球疫情现在仍然面临着困难和挑战，尤其是奥密克戎的变异。

中国科学院院士、中国疾控中心原主任高福在第十四届健康中国论坛上发表主旨演讲。

“新冠病毒不断变异，我们更应该科学地看待新冠疫苗的保护作用，我们的免疫策略是防发病、防传播、防重症、防死亡。即使病毒变异，在减少疾病负担方面，疫苗接种对于新冠依然能够起到很好的保护作用。”中国科学院院士、中国疾病预防控制中心原主任高福呼吁，大众尽快接种疫苗，携手共抗新冠病毒。

除了疫苗，新冠治疗药物也是公众关心的热点。

中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼表示，一直以来，中西医并重是我国医疗卫生制度的一大优势。在应对新冠疫情中，我国坚持中西医结合，中西药并用，在阻断疫情传播救治患者生命、促进患者康复等方面都发挥重要作用，成为疫情防控的一大特点，也是中药传承精华守正创新的生动实践。

经过临床实践和总结，我国已筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液，以及清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有确切疗效的“三药三方”。今年3月，世界卫生组织发布的《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》指出，中医药能有效治疗新冠肺炎，对轻型和普通型病例效果更优。

7月25日，国家药品监督管理局批准阿兹夫定片附条件上市，它是我国第一个拥有完全自主知识产权，并具有全球专利的1.1类抗新冠肺炎小分子口服药物。作为主要研究者之一，中国工程院院士、中国医学科学院药物研究院院长蒋建东现场分享了中国首个新冠口服药研发背后的艰辛与不易。

中国工程院院士蒋建东在第十四届健康中国论坛上致辞。

蒋建东院士介绍，新药研发难度极大，这次研发花了两年半时间，来自不同单位上百人共同参与，最后能研发出抗冠新药，协同起了关键和决定性的作用。“过去疫苗和药物带来人类生命的延长，现在还是向科学要答案。”

谈幸福，用心感悟才能福流满满

清华大学社会科学学院院长彭凯平教授发表幸福之路的主题演讲。彭凯平教授表示，从科学的角度来讲，幸福不是简单的生理的快乐，幸福一定是有意义的快乐。有四个特别重要的积极心理体验是幸福生活不可或缺的，即要活出爱的感受，活出愉悦的感受，要活出有用的感觉，还要活出意义感。

清华大学社会科学学院院长彭凯平教授在第十四届健康中国论坛上发表“幸福之路”主题演讲。

怎么创造幸福体验呢？彭凯平教授总结了“五施法”：一是颜施，就是要笑，舍得把笑脸献给自己献给大家。二是身施，就是要动，舍得把身体用出去。三是言施，就是要说，把会说话用到极致。四是心施，就是要悟，要用心感受要有感悟。五是眼施，就是要观，不仅肉眼看心眼也要看。

第十四届健康中国论坛设置开幕式、主论坛、15个平行论坛、榜单发布共四个板块，从7月28日开幕到8月3日，将持续一周时间，议题涉及医药创新、科学抗疫、医学装备、视觉健康、儿童健康等热点话题。论坛全程采取线下举办和线上直播同步进行。（健康时报 杨小明）

来源：人民日报健康客户端