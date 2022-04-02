王荣金：对病人的诊断，绝不轻易下结论

【听医者讲述】

从机要战士到协和党委书记，从临床外行人到近距离参与医疗工作，一路走来，北京协和医院原党委书记王荣金兢兢业业，全心全意为病人着想，为协和着想。他用自己的实际行动，诠释着协和精神。

王荣金老书记17岁参军，从旧社会到新中国，从吕梁山区到协和殿堂，91载人生经历波折而又传奇，但宽厚朴实的性格却是永远刻在他骨子里的。

朝鲜战争时期，美国在朝鲜发动细菌战，为此，我国在北京成立了一个防疫委员会，专门应对这个细菌战，我在防疫委员会担任机要员。朝鲜战争结束后，防疫委员会改名叫爱国卫生运动委员会，我调到了北京协和医学院，做保密室主任。

1976年，我调到北京协和医院工作，担任内科支部书记。协和是一个纯粹的临床业务单位，我在医学院若干年，但毕竟是行政工作，接触临床很少，离真正的医疗工作远得很。以前到协和医院，也就是来看看病，到底病房怎么回事、门诊怎么回事，深处的东西一点儿也不知道。我既没有学医，也没有学护理，能行吗？当时没有什么信心。但既然来了，就硬着头皮干吧。

我第一个想到的，就是和医生、护士尽量多接触。每天早上七点半上班，参加病房的交班，那时候内科有三个病房，我每天早上轮流参加他们的早交班。去了我也不发言，也发不了言，就在一边听。医生查房我跟着，其实我也不懂是怎么回事，就这样尽量多接触他们、多了解他们。病房那个时候只有一个清洁工，大部分清洁工作都是护士同时做，擦地板，打扫厕所和病房卫生，我都参加。

后来做了医院的副书记，大查房我都参加，地点就在老楼10号楼223那个小教室。我觉得协和大查房制度是非常高明的，比较典型的一些病例，谁也说不清楚到底怎么回事，这种才能“进”大查房。医生都愿意来参加，因为教授，病人那时都在现场，大家踊跃发言，是一个非常好的学习机会。“协和有治不了的病人，但没有诊断不了的病人。”这句话是有道理的，因为有这样一套制度，好几个科室集中在一块，不同科室从不同的角度看，大家都发言，什么疑难杂症都弄清楚了。

1991年，协和建院70周年，医院提出了“严谨、求精、勤奋、奉献”八个字作为协和精神的表述。这八个字，不是一个人或者几个人脑子一热就定下来的，而是当时院领导班子集体研究提出的初步想法，然后在全院征求意见。协和精神到底是什么？要把它简明扼要地用几个字反映出来，全院上下讨论了大概三次，一层一层提上来，修改后再讨论，最后就提炼出这几个字。

协和对业务精益求精，可以说人人皆知。对于一个病人的诊断，绝不轻易下结论，一定是大家反复讨论。上到大教授，小到年轻大夫，每天查房，每个病人都要看。比方说张孝骞查房，他不是走一圈就过去了，对一些不熟悉的病人，他像住院大夫似的那么查，特别认真、仔细。

在医院文化建设方面，我也开展了一些创新性工作。1991年，我主编了一本《协和画册》，据我了解，协和以前没有出过画册。这本书主要是我和同事一起完成的，并请中央文献研究室的人来指导。画册内容包括了我们了解、调查到的先进人物、先进事迹，以及后勤和行政管理工作。这厚厚一本画册大概做了半年时间，出来以后影响挺大。我还主编了《协和名医》，把协和正教授以上、非常出色的人物都作了详细介绍。这本书出来后反响也挺好，因为从没有这么系统地把协和的教授、大医生对外介绍过。还有一本书叫《张孝骞》，主编是我，但是大家一起写的，内容是张孝骞的弟子、学生介绍张孝骞的医术、医德。

协和在医界和全国都是鼎鼎大名的，我们作为协和人，应该时刻以协和标准严格要求自己。虽然我现在离休了，但是看着协和越来越好，我心里很高兴。我希望年轻一代的协和人，不仅业务要精益求精，不断刻苦磨炼、学习，政治觉悟也要很高。 （本报记者田雅婷整理）