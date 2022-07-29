多措并举防控儿童青少年近视

本报北京7月28日电 （樊泽民、邹筱雨）为呵护好孩子的眼睛，做好防控儿童青少年近视工作，教育部、国家卫健委等部门下发通知，全面部署开展近视防控宣教、义诊等工作。

日前，第二届全国综合防控儿童青少年近视宣讲团组织第一次集体备课。“要当好视觉健康理念的播种者、视觉健康知识的传递者、视觉健康技能的教练者、健康生活方式的促成者，做到深入浅出，为儿童青少年光明的未来共同努力。”教育部体育卫生与艺术教育司负责人在发言时表示。

2018年以来，习近平总书记多次对儿童青少年近视防控作出重要指示批示，强调“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”4年来，经过不断实践，综合防控儿童青少年近视初步形成了“中央推动、政府主导，教育牵头、医技支撑，学校主体、学生中心，部门协作、综合防控”的模式。

树立“健康第一”的教育理念是儿童青少年近视防控的先导。教育部指导成立全国综合防控儿童青少年近视宣讲团，成员包括专家、教育部门负责人、校长（园长）和家长，每年举办全国爱眼日、近视防控宣传教育月和“师生健康 中国健康”主题健康教育活动，各地和学校逐级推进，以“健康”为中心，动员多方力量，使健康教育更加系统化、规模化、普及化。

以实践促发展。“双减”政策的公布，有效促进了儿童青少年近视防控，引导孩子多运动、多护眼。教育部出台加强中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质等五项管理规定，成效逐渐显现。儿童青少年近视检出率作为近视防控工作结果性指标，共青团中央、国家卫健委等将此纳入《中长期青年发展规划（2016—2025年）》重要监测指标，教育部要求全国中小学校每年报送两次视力监测主要信息。

多维保障助推举措落实。教育部加强专业人才培养力度，设置近视防控相关专业，印发《职业教育专业目录（2021年）》，对接行业发展新要求，进一步优化眼视光、健康管理等专业。印发《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，明确不同学段儿童青少年近视防控要点。针对校园视力检测和近视防控相关服务中的有关问题，教育部、国家卫健委、市场监管总局联合印发《关于进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务工作的通知》，切实维护儿童青少年健康和权益。

2020年8月，教育部等3部门联合印发《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》，每年对各省份开展评议考核，以评促改，以评促优。一年多以来，各地不断探索实践，部分地区成效突出。为促进经验交流，教育部遴选了两批共3个儿童青少年近视防控示范区、40个改革试验区和142个试点县（市、区），印发《全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）经验做法推广清单》，梳理总结10个方面36项经验做法，以供各地交流借鉴，促进共同提升。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 12 版）