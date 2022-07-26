新能源汽车迎来消费热潮

开栏的话

消费是经济增长的重要拉动力，稳住消费基本盘对稳住经济增长具有重要意义。随着疫情形势得到有效控制，促消费政策效果显现，市场销售正稳步回升，消费持续恢复。

今天起，本版推出“一线看消费”系列报道，围绕汽车消费、旅游消费、网购消费、餐饮消费，记者在一线感受消费态势，展现各地在促消费稳增长方面的努力实践，敬请关注。

上半年，当地新能源小客车上牌量同比增长59%——

杭州 汽车试驾持续火热

本报记者 窦瀚洋

夏日的浙江省杭州市烈日炎炎，新能源汽车市场也红红火火。来到位于拱墅区的中国（杭州）汽车文化精品街区，每家4S店里都有不少顾客在看车、选车。在比亚迪杭州卓御4S店，销售经理章伟成正忙着为顾客介绍新款新能源车型。“这段时间来看车试驾的顾客不少，有时忙不过来只能同时带两三组需求相近的顾客一起看车。”章伟成说。

展厅里，在排队等待试驾时，杭州市民游坤正仔细查看相中的一款新能源汽车。他告诉记者，前段时间家里刚添丁，这才把买车提上日程。“听销售说我们看中的这款车免购置税，还能享受区里的补贴政策，优惠8000元，我和爱人今天就准备把车定下来。”

正闲聊着，轮到游坤试驾，销售人员一边介绍着车型亮点，一边指导他试驾。一圈跑下来，看得出游坤很满意。“起步挺稳的，爆发力也不错，而且噪声也比燃油车小。”随后，他又仔细打量起车身和内饰，对记者说：“我相中的这款车有可旋转中控大屏、电子换挡等，配置一点不输合资品牌，国产车现在真是越做越好，价格还实惠。”和妻子商量后，游坤决定当场把车定下来。

在章伟成看来，新能源汽车正在成为越来越多消费者的新选择。“杭州是限牌限行的‘双限’城市，在一定程度上促进了新能源汽车消费，购车主要以年轻群体为主。”他分析道，“许多新能源汽车颜值高、动力强，对于一般上班族而言，通勤使用，没有续航焦虑，是很好的家用车选择。”截至6月底，章伟成所在的4S店当月已卖出了近400辆新能源汽车，比5月增长15%。

总部位于杭州的零跑汽车公司市场部总经理周颖告诉记者，自2019年首台量产车下线以来，今年6月迎来了第10万台量产车下线，发展势头不错。“今年前6个月我们已累计交付51994辆新能源汽车，超过去年全年水平。”

在杭州，今年1—6月，共办理新能源小客车上牌81994辆，月均上牌量13666辆，与去年同期相比上牌量增长59%。

随着新能源汽车逐渐被市场认可，以拱墅区为例，基础设施建设也在充分考虑市民的公共充电需求，今年上半年已完成152个新能源汽车充电桩建设，充电配套设施的完善正为助推新能源汽车消费添砖加瓦。

加大补贴力度，组织促销活动，充电设施不断完善——

日照 加快汽车下乡步伐

本报记者 李 蕊

“叮——”清晨6点，闹钟响起，孔德兴一骨碌从床上爬起，抹把脸，梳好头，喜滋滋地照了照镜子。原来，他刚刚喜提新车，一会儿他就要开着新车，载着建筑工人们奔赴市区。

家住山东省日照市莒县桑园镇的孔德兴，是一位建筑行业的包工头。平时，他常要载着镇上的建筑工人到市区各大工地施工。

屋外，一辆薄荷色的新能源汽车停在那里，崭新锃亮。“瞧，这是我的新车！”孔德兴高兴地围着车转了一圈，“之前，我都是开着一辆燃油汽车跑业务。每个月得跑四五千公里，一个月油费至少得3000元。”

插上钥匙，启动汽车，孔德兴同记者唠起他的“爱车”：“偶然间，我看到乡镇微信群转发的车展促销活动，有不少新能源汽车，还推出了许多优惠政策，心动不已，准备入手一辆。”

孔德兴提到的促销活动，源于日照市近期出台的系列促进新能源汽车消费政策，全市正加大对新能源汽车的补贴扶持力度。近期，日照部署了系列汽车下乡活动，组织车企举办专场、巡展活动共5场。上半年，日照市新能源汽车零售额达1.65亿元，同比增长7.2倍。

为了让好政策走进千家万户，莒县动员各乡镇用好微信群、乡村大喇叭，每天讲解新能源汽车优惠政策，并充分发挥网格员作用，向群众面对面宣传政策，真正让优惠政策家喻户晓。

车展当天，孔德兴早早赶来选车。他看中了一款新能源汽车，心里盘算起来：“如果购买这款车型，不仅能享受免征购置税、交2000元抵5000元的优惠，还可以申领3000元汽车消费补贴。”花了不到10万元，孔德兴买上了心仪的新能源汽车。

晚上7点，孔德兴驱车返回镇驻地，来到充电区域。记者看到，一排崭新的充电桩已投入使用，停车场内，几辆新能源汽车正在充电。“从我家开车出发，5分钟就到充电区。”孔德兴拿出手机，扫码充电，“买车搞活动，送了充电桩，安在家门口。等装好后，充电更方便。”

新能源汽车下乡，配套设施要跟上。日照市完善农村充换电基础设施建设，目前，全市共在乡镇建成公共充电桩130个。其中，莒县在乡镇建成充电桩90个，各乡镇街道驻地全部配备新能源汽车充电设施，并不定期推出免充电服务费活动。

“充一次电也就几十元，开着这车跑业务，每个月花费几百元，算下来一年能省不少呢。”孔德兴扬声笑道。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）