新冠肺炎治疗药物、罕见病药物、儿童用药……2021年这些药品获批上市

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）2021年，国家药监局持续深化审评审批制度改革，大力推动重点治疗领域多个药品品种上市。19日，国家药监局官网发布了2021年获批上市重点治疗领域药品品种一览表。

据国家药监局6月1日发布的《2021年度药品审评报告》显示，在加速推动新冠病毒治疗药物研发上市方面，以新冠病毒中和抗体类药物、抗新冠病毒肺炎炎症药物和抗新冠病毒化学药物作为抗疫药物研发和审评审批的重点，更好地指导相关药物的研发。截至2021年底，累计批准55个品种新冠病毒治疗药物IND，包括中药2个，小分子抗病毒药物10个，中和抗体30个，其他类药物13个。2021年，新冠病毒中和抗体联合治疗药物（安巴韦单抗注射液、罗米司韦单抗注射液）、清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒已获批上市。

在满足儿童用药临床急需、促进儿童用药研发创新方面，鼓励药物研发者研发适宜儿童使用的剂型和规格，同时通过完善药品说明书中儿童用药信息以指导临床合理用药，持续解决临床儿童用药紧缺问题。

在罕见病治疗方面，发布了《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》，力争将更多原先被市场冷落的罕见疾病药物拉入研发快车道，为边缘化的罕见病患者带来更多希望的曙光。同时针对罕见病药物研发积极性较低的突出问题，促使医药企业围绕尚未满足的临床需求，将罕见病作为创新产品研发的重要方向之一。

图片来源：国家药监局