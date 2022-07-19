俄发现导致肠溃疡的基因

俄罗斯研究人员首先发现，基质金属蛋白酶（MMP-9）基因的多态性变异与幽门螺杆菌感染患者十二指肠溃疡的发展有关。此外，他们确定了与在俄罗斯中部人口中这种疾病发展的风险上升相关的特定遗传标记。

由幽门螺杆菌引起的感染对十二指肠消化性溃疡发展的影响尤其强烈。感染会引起的胃酸增多和肠道壁黏液屏障的破坏，在酸性环境中黏膜受损区域的持续发炎导致溃疡形成。

医学实践表明，部分患者的这一过程进展迅速且对肠道有深切影响，而在其他患者中，即使在极其不利的条件下疾病也不会发展。别尔哥罗德国立大学与沙特费萨尔国王大学成功证明遗传因素在疾病的发展中起着决定性作用。

研究人员称，他们所获得的数据现在即可用于实际的胃肠病学、医学遗传学和胃肠病学的教学中。这项研究中确定的科学事实，极大地扩展了对基质金属蛋白酶基因在十二指肠溃疡形成中所起作用的理解。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整编：本报驻俄罗斯记者董映璧）