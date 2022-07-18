数字消费越来越有个性（网上中国）

点击手机屏幕，看主播声情并茂地推荐产品，轻点几下就可以完成一单交易；打开麦克风，选择喜欢的歌曲，跟着伴奏与朋友一起在线唱歌……以网络购物、直播带货、数字文化等为代表的数字消费新业态、新模式，成为社会大众特别是年轻人喜爱的消费方式。专家认为，数字消费亮点频出，越来越个性化、多样化，应推动供需匹配，进一步促进线上线下深度融合，加速打造推广更多数字消费场景。

买得尽兴

在互联网技术助力下，更多高质量、个性化的商品和服务供给满足着消费者对美好生活的向往和需求。网友分享说，数字消费具有以下新特点：注重购物的乐趣，喜欢和朋友一起分享；重视沉浸互动式的线上购物体验；为兴趣爱好埋单，青睐数字文化消费，重视产品或服务的文化、创意和情感附加值。

喜欢唱歌的周女士近日从电商平台上购买了一台掌上唱歌麦克风，开始约朋友唱歌。她说：“我们几个朋友买了自带音响的唱歌麦克风，在家就能一起唱，效果很不错。在线唱歌也有较强的沉浸感体验，有独唱、合唱等多种唱法，能满足网友的不同需求。”

打开戏曲APP“峰剧场”，琳琅满目的剧目呈现于手机屏。从京剧、秦腔、黄梅戏、河北梆子，到小众地方戏闽剧、蒲剧、绍剧等，许多剧种的作品都可以在“峰剧场”找到。“6.6元可观看一部戏曲录像，9.9元可收看一场直播，我爱看戏，因为好看好听，故事动人，人物形象也很美，能充分感受戏曲的魅力。”北京戏迷李先生说。

得益于虚拟现实等数字化技术，消费者可以进一步享受购物的个性化和愉悦感。来自浙江杭州的赵女士在“得物”平台购买手表前体验了AR（增强现实）试戴手表，她说：“试戴效果很真实，不用去专柜就可以直观感受手表的表盘大小、金属质感、皮革纹理、表带表扣等细节，最惊喜的是，连手表指针都是实时走动，和当下时间同步，能还原真实的精细度，让我购买时有更直观的参考。”

百度联合京东日前发布的消费趋势洞察报告显示，智能产品搜索热度走高，场景化应用成为智能产品增长的新动力。比如，随着在线健身成为新时尚，“智能健身镜”等健身相关产品销量上涨明显。此外，具有艺术性、时尚感的玩具以及能带来惊喜体验的盲盒，成了不少成年人的喜好。洗车保养、家政清洁、装修、体检等线下服务型商品也获得线上消费者青睐。

卖得对路

“以产品为中心”“有什么就买什么”的传统观念已经难以满足用户多样化、个性化、定制化需求，不少企业基于大数据分析，依托互联网技术，着手设计生产消费者需要、适销对路的产品，从而更精准地实现供需匹配。

“通过大数据洞察用户需求，引导产品款式、颜色设计，是吸引年轻消费者的秘诀。”鞋靴品牌“玩觅”的定制商品日前在电商平台上线，该品牌相关负责人说，企业借助平台柔性供应链能力，精准调节生产数量、返单节奏，能有效降低服饰品牌普遍面临的库存风险压力。

想要定制一台洗衣机，用户只需打开APP，提出个性化定制需求，设计人员就能在系统平台上给出“独家”解决方案；然后，协同设计、制造、供应链等资源，工厂自动排期生产；使用过程中，用户能远程升级洗衣机程序，如果发现故障，工作人员还可以进行远程诊断服务……在位于山东青岛的海尔卡萨帝工厂，这已经成为现实。

还有乳制品企业将数字化技术赋能于乳业的全产业链，不断提升整个行业的数字化水平。在上游，打造“智慧牧场”，每头奶牛的活动量、产奶量等数据一目了然；在中游，建设“智能工厂”，生产、质检、包装等流程一气呵成；在下游，借助大数据分析消费需求，预判流行口味和营养功能，根据不同地区、人群，优化口味、创新产品。

“数字消费中，除了商品外，更好的服务、营销及送达方式也很重要。”清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，中国数字消费提质增量，离不开信息基础设施建设的支撑。如今数字消费越来越个性化，作为产品的提供者，企业在市场需求多变、产业结构升级等挑战下，应转型为以消费者为核心、精准高效决策的高质量发展新模式。

帮得到位

据了解，各地积极采取措施发展新型消费，通过线上与线下结合的方式，加大力度发掘独具特色的数字消费场景。

北京市近日印发《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，提出壮大数字消费，举办北京数字经济体验周、北京数字消费节，开展京城AR探店、数字消费场景普及等活动；鼓励汽车、智能电子消费品等生产企业开展“工厂直播”等；支持企业拓展“互联网+”消费新场景，提高生活服务行业“触网”率，打造“北京消费”新品牌，对全年网络消费做出突出贡献的企业予以奖励。

天津市商务局提出“一区一主题”，组织开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商业旅游文化体育等多元化的购物节活动，打造海鲜河蟹文化、运河文化、老字号文化等多场景的主题促销。

重庆市商务委员会以“爱尚重庆·渝悦消费”为主题，统筹实施线上线下融合、覆盖各区县及“吃喝玩乐游购娱”各业态的多元化消费促进活动。重庆正积极打造一批数字人民币特色商圈，在重点企业引进培育、特色品牌发展、餐饮企业升级等方面建设数字人民币应用场景，丰富商圈消费支付应用体验。

“进一步挖掘人们数字消费的热情，要让人们有钱花、愿花钱，而且在数字消费中能够有更好的风险防范，个人隐私不会被泄露。”刘大成说，安全可信、公平有序的数字消费环境是推动数字消费市场健康发展的保障，可以从创新数字消费监管方式、强化数据安全和隐私保护等方面更好维护数字消费秩序、保护消费者合法权益，让数字消费健康可持续发展。

未来数字消费会有哪些新的拓展空间？商务部研究院国际市场研究所所长许英明表示，消费者对在线文娱、在线医疗、智能网联汽车、可穿戴设备、智能健身器械等数字服务和产品的需求会进一步提升，传统商业企业和商圈将进一步加强数字化、信息化等新技术应用，农村市场的数字产品和服务需求将得到进一步激发。