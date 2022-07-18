统筹好疫情防控和经济社会发展工作（人民观点）

高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，抓紧抓实疫情防控重点工作，才能克服目前经济发展面临的一些困难，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响

疫情防得住，经济才能稳得住。有效的疫情防控是经济发展的有力保障，稳固的防疫成果可以为经济增长营造稳定安全的发展环境

国务院联防联控机制成立专班，整治疫情防控简单化、“一刀切”、“层层加码”等突出问题；国家发展改革委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议，要求统筹疫情防控和项目建设工作，最大限度减少疫情对重大项目建设的影响；海关总署优化入境货运航空器登临布控比例，进一步缩短货运航空器通关时间，提升机场货运的周转效率，全力支持外贸保稳提质……当前，国内外经贸货物和人员往来有序恢复，各地各部门坚持统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动一系列稳增长、惠民生政策措施落地见效，着力巩固经济恢复基础。

疫情尚未远去，大考仍在继续，发展不能停步。不久前，习近平总书记在湖北省武汉市考察时强调：“抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展。”只有坚持动态清零，高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，抓紧抓实疫情防控重点工作，才能克服目前经济发展面临的一些困难，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

动态清零的最终目标是最大限度保护人民生命安全和身体健康，同时最大限度保护经济社会发展和正常的生产生活。疫情防控和正常生产生活、经济社会发展绝不是非此即彼的“单选题”，都是动态清零的主要目标之一。坚持动态清零，就是要统筹平衡好疫情防控和经济社会发展的关系，用最小的代价实现最大的防控效果。

疫情防得住，经济才能稳得住。有效的疫情防控是经济发展的有力保障，稳固的防疫成果可以为经济增长营造稳定安全的发展环境。6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段；北京大部分地区恢复餐饮堂食，大街小巷重现“烟火气”；各地“夜经济”亮点纷呈，为地区发展添活力……大江南北，受疫情影响的多地经济正重回正轨。这也充分说明，坚持动态清零，绝不是经济社会发展的阻力，而是经济社会发展的助力。如果搞“集体免疫”、“躺平”之类的防控政策，疫情势必会对经济社会发展产生严重冲击，势必会造成更大的损失。

事实上，坚持动态清零从来就不意味着放弃经济发展。必须深刻认识到，一方面，发展是解决我国一切问题的基础和关键，做好疫情防控需要财力物力保障，保就业保民生防风险都需要发展作支撑。另一方面，经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。当前正处于经济恢复的关键时间点。进一步增强紧迫感，继续落实各项政策，在做好疫情防控的同时，进一步打通产业链供应链堵点，推动经济运行尽快回归正常轨道，才能更好保护中国经济韧性，保持经济运行在合理区间。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。今年以来，我国经济运行经历了很不寻常的过程，总的看当前经济正在恢复，但恢复的基础还不稳固，稳经济仍要付出艰苦努力。坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，我们一定能筑牢疫情防控屏障，争取今年我国经济发展达到较好水平。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 05 版）